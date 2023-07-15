Dev banka duyurdu! Borsa yükselecek mi, düşecek mi? Borsada ralli sürecek mi? Okumadan yatırım yapmayın!

Borsa yükselecek mi, düşecek mi? Borsada ralli sürecek mi? Okumadan yatırım yapmayın! Dev banka duyurdu- Goldman Sachs, küresel piyasalarda yaşanan hisse senedi rallisinin, enflasyon ve resesyon risklerinin geride kalmasıyla başladığını ve daha da artacağını öngörürken, aynı zamanda temkinli bir yaklaşımın önerildiğini belirtti. Dev finans şirketi Goldman Sachs'ın önde gelen ekonomistlerinden Christian Mueller-Glissmann liderliğindeki ekip, borsadaki ralliye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Goldman Sachs analistleri, ABD'de hala yüksek bir resesyon riski olduğunu belirtirken, enflasyonun daha kalıcı olduğunu kanıtlamasının, daha sıkılaşan merkez bankası politikalarını tetikleyebileceğini ifade etti. Küresel hisse senetlerinin "şişkin ve yatay" seviyelerde sıkışmaya devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Ünlü stratejist Christian Mueller-Glissmann, bu yılın başında S&P 500 endeksinin düşük performans gösterdiği dönemi doğru bir şekilde öngördüğü biliniyor. Mueller-Glissmann, "Haziran ayında yatırımcı duyarlılığındaki iyileşme, ekonomik verilerin önüne geçti. Makro belirsizlik nedeniyle nakit cazibesini hala gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

Enflasyon rakamlarının düşmesiyle birlikte bu hafta S&P 500 endeksinin yükseldiği ve Fed'in faiz artırımından vazgeçebileceği beklentilerinin oluştuğu aktarıldı. Bu durum, paranın faiz yerine borsaya yönelmesine neden oldu ve hisse senetlerinde ralli görüldü.

Şu anda piyasalar, Amerika'daki büyük bankaların ikinci çeyrek bilanço raporlarıyla birlikte ikinci yarı için büyük risk oluşturan küresel büyüme ivmesinin kazanç revizyonları üzerinde odaklandı. Goldman Sachs stratejistleri, yavaşlayan küresel büyümenin, ikinci yarı için kazanç tahminlerine önemli bir risk oluşturduğunu belirtti.