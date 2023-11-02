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Derya Uluğ'dan sevgilisine sürpriz! 'Başıma gelen en güzel şey'

Derya Uluğ, Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Ünlü şarkıcı sevgilisi Asil Gök'ü sahneye davet etti ve doğum gününü kutladı. Ortaya çıkan aşk manzarası izleyenleri etkiledi.

Derya Uluğ'dan sevgilisine sürpriz! 'Başıma gelen en güzel şey'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2023 12:37

Derya Uluğ, kariyerinin ilk Harbiye Açıkhava konserinde önceki akşam yaklaşık 5 bin kişiyi coşturarak büyük bir başarı elde etti. Popçu, aylardır hazırlandığı bu önemli etkinliği yaklaşık 100 kişilik bir ekiple gerçekleştirdi. Derya Uluğ, Amor Gariboviç ve Şansım Adalı imzalı iki farklı kıyafetiyle gözleri üzerine çekti.

Özellikle "Yansıma" şarkısının klibinde kamera karşısına geçtiği sevgilisi Asil Gök'ü sahneye davet ederek izleyicilere unutulmaz bir an yaşattı. İkilinin önce düet performansı ardından sahneye gelen doğum günü pastasıyla Asil Gök'ün 39. yaşını kutladı. Derya Uluğ, duygusal bir an yaşayarak, "Annem beni doğurduğundan beri başıma gelen en güzel şeysin. Müzisyenliğine, kalbine ve insanlığına hayranım" dedi.

Ayrıca, Derya Uluğ, Amor Garibovic tarafından tasarlanmış olan kıyafetiyle sahnede son derece şık bir görüntü sergiledi.

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