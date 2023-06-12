Dert tasa etmeyin! Gümrükten 2. el ucuz fiyata otomobil! 197.500 TL'ye Volkswagen alıyorsunuz!

Gümrükten 2. el ucuz fiyata otomobil! 197.500 TL'ye Volkswagen alıyorsunuz! Dert tasa etmeyin- Türkiye'de Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük üzerinden yapılan ikinci el araç satışları, pandemi sonrasında yaşanan çip krizi ve dolar kurundaki artış gibi etkenlerle birlikte fiyatlarının yükselmesiyle gündemde. Sıfır araçların bulunamaması ve enflasyonun artmasıyla birlikte ikinci el araç piyasası da hızla değer kazanıyor.

Son 3-4 dönemdir otomobil piyasaları, araç fiyatlarının yükselmesinden şikayetçi olurken en çok konuşulan konular arasında araç fiyatları yer alıyor. Sıfır ve ikinci el araç piyasalarındaki fiyat artışları, vatandaşların araç sahibi olma imkanını zorlaştırıyor. Seçim sonrasında yeni zam haberlerinin de gelmesiyle gelecek haftalarda otomobil fiyatlarının daha da artması beklenir.

Bu süreçte devlet tarafından düşük maliyetli ikinci el araç satışı da yapılacak. Ticaret Bakanlığı, ilanlar aracılığıyla kamuoyuna ikinci el araç satışlarının duyurusunu yapmış durumda. Ticaret Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği gümrük araç satışları devam ederken, devlete ait kullanılmayan araçlar vatandaşlara satılıyor ve otomobil piyasasının altında fiyatlarla sunuluyor. Yayınlanan ikinci el otomobil satış ilanları aracılığıyla vatandaşlar, satın alma tekliflerini iletiyor.

Bu ikinci el araçlar, e-ihale yöntemiyle satılacak. Sistem, adil bir şekilde işletiliyor ve vatandaşlar, satın alma teklifinde bulunabilmek için belirlenen fiyatın %10'u kadar teminat bedeli yatırmak zorunda kalıyor. Bu sürenin sona ermesiyle birlikte en yüksek teklifi veren kişi, ikinci el otomobili satın alma hakkı kazanıyor. Ödenecek olan teminat bedeli, aracın satın alınmasıyla ödenmesi gereken tutardan düşülüyor. Eğer ihalelerde başarı sağlanamazsa, yatırılan teminat bedeli vatandaşa geri iade edilir.