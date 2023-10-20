Deprem uzmanından korkunç açıklama: İstanbul'u dev bir deprem bekliyor!

Emekli akademisyen ve yer bilimci Prof. Dr. Yücel Yılmaz, Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Her Yönüyle Deprem" sempozyumunda depremler ve Türkiye'nin deprem kuşağı üzerindeki konumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Prof. Dr. Yücel Yılmaz'ın depremle ilgili açıklamalarının detayları:

Türkiye'nin Deprem Kuşağında Bulunması

Prof. Dr. Yücel Yılmaz, konuşmasına Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğu gerçeği üzerinde durarak başladı. Yeryüzünde depremlerin belirli kuşaklar boyunca yoğunlaştığını ve Türkiye'nin Alp-Himalaya kuşağında etkili depremlere sahip bir ülke olduğunu vurguladı. Bu açıklamalarla Türkiye'nin deprem riskinin ciddiyetini ortaya koydu.

Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Türkiye'nin Deprem Üretmesi

Yılmaz, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı dünyanın en büyük faylarından biri olarak tanıttı. Bu fayın Türkiye'de depremler ürettiğini belirtti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, ülkenin kuzeyinden batısına uzanan önemli bir aktif fay hattıdır ve Türkiye'nin en büyük depremlerini bu hattın oluşturduğu bölgelerde gördü.

Marmara Bölgesi ve İstanbul'daki Deprem Beklentisi

Prof. Dr. Yücel Yılmaz, en çok merak edilen konulardan birinin "İstanbul ve çevresinde beklenen deprem" olduğuna dikkat çekti ve bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın İzmit Körfezi'ne ve Gemlik Körfezi'ne uzandığını ve bu bölgelerin Marmara Denizi'nin suları altında olduğunu söyledi. Bu nedenle bu fayın gelecekte deprem oluşturup oluşturmayacağı önemli bir sorunun cevabıydı.

Prof. Dr. Yılmaz, tarihsel depremlere dikkat çekerek "Bakın ben burada çok büyük iki deprem zaten yaptım. Bir tanesi 1530'larda padişahı Edirne'ye göç ettiren büyük deprem. Diğeri de 1760'lardaki deprem, ikisi de çok büyük. Dolayısıyla 200 senede bir 7'den büyük, 100 senede bir 6'nın üstünde" bilgilerini verdi. Bu açıklamalar, Marmara Bölgesi'nin ve İstanbul'un büyük bir deprem riski altında olduğunu gösterdi.

İstanbul Çevresini Etkileyecek Büyük Bir Deprem Beklentisi

Yılmaz, İstanbul çevresindeki sismik oluşumların incelendiğinde geçmişte bölgede büyük depremler yaşandığını belirtti. Bu depremler arasında 1530'lardaki padişahı Edirne'ye göç ettiren büyük deprem ve 1760'lardaki deprem gibi büyük olaylar bulunmaktadır. Bu tür büyük depremlerin, İstanbul ve çevresini etkileme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Deprem Hazırlığı ve Önlemleri