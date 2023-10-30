Denizbank'tan kefilsiz borç transfer kredisi! Farklı bankalara olan tüm borcunuzu 3 sene taksitle ödeyin

Bu tür krediler, farklı faiz oranları ve vade seçenekleri ile sunulur ve birçok kişinin mali durumunu rahatlatmasına yardımcı olur.

Denizbank Borç Transfer Kredisi

Denizbank, müşterilerine özellikle borçlarını tek bir çatı altında toplama ve daha uygun ödeme koşullarıyla geri ödeme imkanı sunan bir borç transfer kredisi sunmaktadır. Bu kredi ürünü ile vatandaşlar, tüm banka borçlarını Denizbank'a transfer ederek ödemelerini daha rahat bir şekilde yapabilirler.

Kredi başvurusu yapmak oldukça kolaydır ve kefil gerektirmez. Bu nedenle, borçlarını birleştirmek ve daha uygun ödeme şartlarına sahip olmak isteyen kişiler için çekici bir seçenektir.

Kredinin Özellikleri

Denizbank'ın borç transfer kredisi aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Avantajlı faiz oranları: Denizbank, müşterilerine rekabetçi ve avantajlı faiz oranları sunar, böylece daha düşük maliyetle borç birleştirmenize yardımcı olur.

36 aya varan vade seçeneği: Kredi geri ödeme vadesini gelirinize uygun olarak seçebilirsiniz. Bu, ödeme kolaylığı sağlar.

Kefilsiz faydalanabilme: Kredi başvurusu yaparken kefil bulma zorunluluğu yoktur, bu da başvuruyu daha basit hale getirir.

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Denizbank'ın borç transfer kredisine başvuru yaparken aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekebilir:

Bireysel kredi başvuru formu

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Gelir belgesi

Son aya ait resmi fatura veya yerleşim yeri belgesi

Kampanya Detayları

Kredi üst limiti 150.000 TL'dir. Ancak yasal vade sınırlamaları gereği 100.000 TL üzerindeki tutarlar için maksimum vade 12 ay, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki tutarlar için 24 ay, 50.000 TL ve altındaki tutarlar için 36 aya kadar vade seçenekleri bulunmaktadır.

Kredi faiz oranları, Findesk kredi notu, borçluluk seviyesi, müşterinin segmenti ve çalışma şekline göre değişebilir. 70.000 TL ve üzeri kredi tutarları için aylık %3,66'dan başlayan faiz oranları sunulabilir.

Kredi tahsis ücreti başlangıçta bir defaya mahsus alınır ve kredi tutarının binde 5'i oranındadır.

Denizbank'ın borç transfer kredisi, borçlarınızı düzenlemek ve daha uygun ödeme koşullarına sahip olmak isteyenler için bir çözüm sunmaktadır. Bu kredi ile borçlarınızı tek bir çatı altında toplamak ve ödemelerinizi daha kolay bir şekilde yapmak mümkün olabilir.