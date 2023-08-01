Denizbank'tan internet alışverişlerine yüzlerce lira indirim! Mobil uygulamadan hemen katılın

Mobil uygulamadan hemen katılın! Denizbank'tan internet alışverişlerine yüzlerce lira indirim- Vatandaşlarımızın artan ihtiyaçları doğrultusunda kredi kartları hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini almış durumda. Kredi kartları, sağladıkları birbirinden değerli avantajlarla vatandaşların tüm alışverişlerini kolaylıkla gerçekleştirebildiği bir araç haline gelmiştir. Bankalar da müşterilerine yönelik düzenledikleri kampanyalarla avantajları bir adım öteye taşıyor.

Denizbank, müşterilerine yönelik sunduğu yeni kampanyayla internet harcamalarında büyük indirim fırsatı sunuyor. Bu kampanya ile müşteriler, internet üzerinden yapacakları alışverişlerde yüzde 50'ye varan indirimlerden faydalanabilecekler. Kampanyadan yararlanmak için yapılması gerekenler oldukça basit!

Yüzlerce Avantaj Sunan BONUS Business Kart ile İnternet Harcamalarında Büyük İndirimler!

Denizbank'ın yeni kampanyası, BONUS Business Kart sahibi olan müşterilere özel olarak tasarlanmıştır. Eğer henüz BONUS Business Kart sahibi değilseniz, bu avantajlı kampanyadan yararlanmak için hemen kart başvurusu yapabilirsiniz. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yapacağınız internet harcamalarının yarısı kadar (yüzde 50) indirim kazanma şansı sizi bekliyor!

Başvuru İşlemi Nasıl Yapılır?

Denizbank'ın bu cazip kampanyasından faydalanmak için BONUS Business Kart'a başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru işlemlerinizi internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Eğer müşteri değilseniz, mobil uygulamayı indirerek görüntülü görüşme ile kısa sürede müşteri olabilir ve kredi kartı başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Bu avantajlı kampanya kapsamında kazanabileceğiniz indirim miktarı oldukça çekici! Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında her ay toplamda 200 TL'ye kadar, üç ay süresince ise toplamda 600 TL indirim imkanı sizi bekliyor olacak.

Kampanya Detayları ve Süresi

Denizbank'ın sunduğu bu özel kampanya, 01.07.2023 ile 31.07.2023 tarihleri arasında yapılan ilk BONUS Business Kart başvuruları için geçerlidir. Bu kampanya kapsamında yapılan harcamalarda, başvuru tarihinde asıl kartla aynı anda oluşan ilk ek karta indirim uygulanacak olup, diğer ek kartlardan yapılan harcamalar kampanyaya dahil edilmeyecektir.

Kampanyadan yararlanabilmek için başvuru tarihinizde mevcutta açık statülü bir BONUS Business Kart'ınızın olmaması gerekmektedir. Ayrıca, 01.06.2023 tarihinden önceki asıl kartlarınızı kapatarak ve yeni kart alarak bu kampanyadan faydalanamayacağınızı unutmayın.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Kampanyaya katılım oldukça basit! Sadece belirtilen kanallardan yapılan başvurularla onaylanan BONUS Business Kart sahipleri kampanyaya otomatik olarak dahil edileceklerdir. Bu kampanya sadece internet harcamalarınızı kapsamakla birlikte fiziksel POS üzerinden yapılan işlemler, nakit avans işlemleri ve BONUS kullanımları kampanyaya dahil edilmeyecektir. Ancak, sanal kart ile yapılan işlemler kampanyaya dahil olacak ve indirimler ek kartlara yansıtılacaktır.

Kazanılan İndirimler Nasıl Kullanılacak?

Bu avantajlı kampanyadan kazandığınız indirimler, takip eden ayın ilk 10 iş günü içinde kartınıza yansıtılacaktır. Ayrıca, SMS ve DenizKartım üzerinden size bilgi verilecektir.