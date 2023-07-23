Denizbank kartınıza şipşak 1000 TL yatırıyor! Yapmanız gereken çok basit!

Yapmanız gereken çok basit! Denizbank kartınıza şipşak 1000 TL yatırıyor- Denizbank, son dönemde giderek artan kredi ve kredi kartı kullanımıyla beraber, diğer bankalarla olan rekabeti artırarak birçok yeni kampanya sunuyor. Vatandaşlar, bu yeni kampanyalara katılmak için mobil uygulamalar üzerinden başvuruda bulunmaya yöneliyor. Denizbank'ın sunduğu birçok kampanya sayesinde müşteriler, harcamalarını indirimli veya ücretsiz bir şekilde gerçekleştirme şansına sahip oluyor.

Mobil bankacılık üzerinden yapılacak yeni kart başvurusu ile birlikte vatandaşlar, bin TL hediye para kazanacak. Hediye para alabilmek için, kişilerin kredi kartı başvurusunda bulunması ve bu kart üzerinden 1000 TL'lik harcama yapması gerekmektedir.

Hediye para yüklemesiyle birlikte, müşteriler 1000 TL'ye kadar olan harcamalarını ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Anlaşmalı firmalardan yapılacak alışverişlerde, puan kullanmak isteyen müşteriler, bin TL bakiyelerini harcayabilecekler. Sınırlı bir süre için geçerli olan bu kampanyanın detayları, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Kampanya detayları şu şekilde açıklanmıştır:

Kampanya, 17 Temmuz 2023 ile 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında MobilDeniz uygulamasını indirip ilk kez DenizBank müşterisi olan ve Mobildeniz, DenizBank.com, İnternet Bankacılığı, DenizKartım uygulaması ve İletişim merkezi aracılığıyla yapılan bireysel kredi kartı başvurusu sonrası onaylanan kart sahibi müşteriler tarafından kullanılabilir.

Kampanya, bireysel asıl kredi kartları için geçerlidir ve ek kartlar, Business kartlar, İşletme kartlar, Üretici Kartlar, Net Kart ve Banka kartları kampanyaya dahil değildir.

Müşteriler, yeni kredi kartlarıyla 20 Eylül 2023 tarihine kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamaya 1000 TL bonus kazanabilirler.

Nakit avans işlemleri ve bonus kullanımları kampanyaya dahil değildir.

Alışverişten kazanılan bonuslar, 29 Eylül 2023 tarihinde karta yansıtılacak ve müşterilere SMS ile bilgi verilecektir.

Kullanılmayan bonuslar, 27 Ekim 2023 tarihinde geri alınacaktır.

Kampanya katılımlı değildir. Kampanya kapsamında belirtilen kanallardan yapılan başvurularla onaylanan kredi kartları otomatik olarak kampanyaya dahil edilir.

Kampanya müşteri bazlıdır ve her müşteri ödülden bir defa faydalanabilir. Bir müşteri, kampanya dahilinde en fazla 1000 TL bonus kazanabilir.

Sanal kart ve ek kart ile yapılan işlemler dahil olacaktır ve indirim asıl karta yansıtılacaktır.

Bonus pos zorunluluğu yoktur ve iade/iptal işlemlere bonus yansıtılmayacaktır.

Denizbank, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu kampanya, vatandaşlara ekonomik avantajlar sağlayarak banka müşterilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.