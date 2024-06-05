DENİZBANK Haziran Ayında Müjdeler Verdi! Bankaya Gelmeden 40.000 TL Ödemeleri 18 Yaş Üzerinde Yapacak!

DENİZBANK Haziran Ayında Müjdeler Verdi! Bankaya Gelmeden 40.000 TL Ödemeleri 18 Yaş Üzerinde Yapacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-06-2024 12:07

Denizbank üzerinden Haziran ayı içerisinde başlatılacak olan yeni bireysel kredi kampanyasında 40.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği açıklandı. Denizbank yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte Son zamanlar adından sıkça söz ettirirken yapacağı yeni Kredi kampanyasında 18 yaş üzerinde olan her vatandaş için gelir belgesiz kredi ödemesi yapacak bir vatandaşların acil para ihtiyaçlarını karşılayacak.

Denizbank ₺40.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebiliyor. DenizBank SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin bankayı kayıtlı olan cep telefonları numaraları üzerinden kısa mesaj atarak ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirilmektedir. 

DenizBank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız cebimde Kredi kampanyasına katılmanız gerekmektedir. cebimde kredi kampanyası Denizbank tarafından verilen ve müşterilerine hızlı bir şekilde Kredi onaylayan bir kredi türüdür. DenizBank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu için cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra kredim yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra bu mesajı 32 80 numarasına gönderin.

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