Denizbank Banka Müşterisine Kıyak Yaptı! Başvuru Yapanlara 100.000 TL’ye Kadar Ödeme Yapıyor!  

Denizbank Banka Müşterisine Kıyak Yaptı! Başvuru Yapanlara 100.000 TL’ye Kadar Ödeme Yapıyor!  
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-05-2024 09:30

Denizbank üzerinden 100.000 tl ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için yeni bir kredi haberi geldi. Denizbank bireysel tüketici kredisi kampanyası dahilinde 18 yaş üzerinde olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireysel müşterinin ihtiyaç kredisi olarak alabilecekleri 24 ay vadeli 100.000 TL kredide faiz oranları düşürüldü. Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kredi kampanyasında deniz bank müşterisi olan her vatandaş 100.000 tl'ye kadar bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak hemen aynı gün içinde kredi işlemleri yapılabiliyor. 

Denizbank bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa kendi maaş hesabı veya kendi bireysel hesabı üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunu hemen aynı gün içinde deniz mobil uygulaması üzerinden yapabilir. Deniz bank mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusunda onay almanız durumunda şubelere gitmeden onaylanan tutarı hızlı bir şekilde kendi hesabınıza yatırabilirsiniz. 

Deniz bank ihtiyaç kredisi başvurusu aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucu gelmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredim yazın boşluk, bırakın TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra bu mesajı 32 80 numarasına göndererek deniz bank üzerinden mesaj ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 

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