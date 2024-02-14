Deniz Tekin sosyal medyadan açıkladı: Müziği bıraktı!

Türkiye'nin genç ve yetenekli müzisyenlerinden Deniz Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla müzik kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 2015 yılında başladığı müzik yolculuğunu noktalayan Deniz Tekin, hayranlarını üzüntüye boğan bir karar aldı.

Instagram sayfasından uzun bir açıklama paylaşan Deniz Tekin, artık müzik dünyasında aktif olmayacağını ve bu alanda çalışmalarını sonlandırdığını belirtti.

"YORULDUM"

Instagram sayfasından uzun bir açıklama yayınlayan Deniz Tekin, müziği bıraktığını şöyle duyurdu:

"16 yaşından 26 yaşına kadar sahnede müzik yapmak çok kapsamlı bir tecrübeydi. Çoğu yola göre stresli ama öğretici bir yoldu. Şimdi başka bir yol çizmek istiyorum. Artık ticari müzik yapmayacağım. Belki kaydettiklerimi sizinle bir gün yine paylaşırım ama hayatımı bundan kazanmayacağım.

Müziğin, şiirin içinden giden bir yol vardır, hayatımızı kökten değiştirecek kadar güçlüdür. Akışta olan ticari bir metaya indirgemek, seri üretmek ve günümüz serbest piyasa koşullarındaki hızda işlemek benim yaptığım işlevle müzik yapan birisi için sürdürülebilir değil. Yoruluyorum. Yakın zamanda kocaman bir albüm yaptık ve 9 senedir neredeyse aralıksız hem okudum hem çalıştım. Şu anki tempoyu zihnen kaldırabilecek güçte değilim.



Sahneye geri dönmeyi düşünmüyorum. Bugünkü koşullarda istenilen şey müzisyenliğim değil."



