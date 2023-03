Demet Özdemir: Süreci suistimal edenler oluyor!

Türkiye’de bir kozmetik markası tarafından düzenlenen en büyük peruk bağışının deprem bölgesindeki kanser hastalarına öncelik verilerek yapılacağının paylaşıldığı etkinlikte, markanın reklam yüzleri Demet Özdemir ve Demet Işıl, gazetecilerle bir araya geldi.

Engin Akyürek'le "Adım Farah" dizisinde başrolü paylaşann Özdemir, ''Dizide rol gereği yüzüme lekelendirme yapılıyor. Uzun bir süreden sonra makyaj yaptım o yüzden bi garip hissediyorum kendimi' dedi.

"GÜZEL BİR UYUM SAĞLADIK"

Engin Akyürek'le partner olması hakkında da konuşan güzel oyuncu, ''Tam hissettiğim gibi güzel bir uyum sağladık. Birbirimizden çok güzel şeyler öğreniyoruz. Sadece Engin değil, oyuncu kadrosunda çok büyük isimler var. Setimiz bir okul gibi adeta'' dedi.

"SUİSTİMAL EDENLER OLUYOR"

Deprem bölgesinden paylaşım yapan ünlü isimlerin eleştiri almasıyla alakalı duyguları sorulan Demet Özdemir, ''Eleştirmek isteyen her türlü eleştirisinden geri kalmıyor zaten bu sadece depremle ilgili değil. Ben bu konuda ne kimseyi eleştiririm, ne de 'aferin' derim. Bizler insanlığın gereğini yapmaya çalışıyoruz. Ne fazla takdire, ne de çok fazla eleştiriye açık olmaması gereken bir konu bu. Bu geçtiğimiz süreci her anlamda suistimal edenler oluyor ne yazık ki. Tek bir amacın olması gerekir bu durumda. O da depremi yaşayan her insanımızın normal yaşantısına dönmesi için canla başla çalışmak'' dedi.