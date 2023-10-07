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Demans şüphesi olanlar dikkat! 50'sinden sonra bu davranışları gösteren yakınlarınız tehlikede

Demans hastalığı yalnızca hafıza sorunlarıyla sınırlı değildir. Hafıza kaybının yanı sıra, demans hastalığı bilişsel sorunlara da neden olabilir. Özellikle 50 yaş ve üzerindeki bireylerin, demansın erken belirtilerini tanımlayabilmesi için dikkat etmeleri gereken 5 önemli davranışı aşağıda sıraladık.

Demans şüphesi olanlar dikkat! 50'sinden sonra bu davranışları gösteren yakınlarınız tehlikede
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-10-2023 18:41

Demans hastalığı yalnızca hafıza sorunlarıyla sınırlı değildir. Hafıza kaybının yanı sıra, demans hastalığı bilişsel sorunlara da neden olabilir. Özellikle 50 yaş ve üzerindeki bireylerin, demansın erken belirtilerini tanımlayabilmesi için dikkat etmeleri gereken 5 önemli davranışı aşağıda sıraladık.

Demansın 50 Yaş Üzerindeki 5 Erken Belirtisi

Demans, sadece bir hafıza sorunu olarak değil, aynı zamanda davranış ve bilişsel bozukluklarla da kendini gösteren bir hastalıktır. Bu belirtiler, hastalığın erken evrelerinde bile ortaya çıkabilir. Özellikle 50 yaş üzerindeki bireylerin, demansın bu beş erken belirtisini tanımaları oldukça önemlidir.

50 Yaş ve Üzeri Bireyler İçin Demansın 5 Alarm İşareti

  1. İlgisizlik: Bu, kişinin arkadaşlarına, ailesine veya hobi gibi aktivitelerine olan ilgisini kaybetmesiyle kendini gösterir. Önceki ilgisi veya merakı olan konulara karşı duyarsızlaşabilir ve bu genellikle etrafındakiler tarafından fark edilen bir durumdur.

  2. Duygusal Düzensizlik: Bireyin duygusal tepkileri öngörülemez veya aşırı olabilir. Olaylar karşısında gereğinden fazla endişeli veya kaygılı bir tavır sergileyebilir.

  3. Dürtü Kontrolü Eksikliği: Dürtü kontrolü zayıfladığında, birey, önceden tolere edebildiği durumlara karşı sabırsız veya agresif tepkiler gösterebilir.

  4. Sosyal Uygunsuzluk: Kişi, toplumsal normlara veya kurallara uymakta zorlanabilir. Bu, sosyal etkileşimlerde ne söyleyeceği veya nasıl davranacağı konusundaki sosyal muhakemesini kaybettiğini gösterir.

  5. Anormal Algılar ve Düşünceler: Birey, olmayan şeyleri duyduğunu veya gördüğünü iddia edebilir. Ayrıca, diğer insanların zarar verici niyetler taşıdığına dair paranoyak düşüncelere sahip olabilir.

Özetle, demansın bu beş erken belirtisi, hastalığın ilerleyen evrelerinden önce alınabilecek önlemler ve tedavi yaklaşımları için kritik bir öneme sahiptir. Eğer bu belirtilerden birini veya birkaçını gözlemliyorsanız, bir uzmana danışmak en doğru yaklaşım olacaktır.

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