Davete Ünlü Akını! Herkes Oradaydı...

75 yıldır ikonik Amerikan spor giyimine yön veren GANT, ustalığı ve zarafeti buluşturduğu Sonbahar/Kış 2025 Koleksiyonu’nu sıra dışı bir lansmanla tanıttı. İstanbul’un tarihi atmosferlerinden biri olan Tersane İstanbul’da “The Art of Craft” konseptiyle düzenlenen geceye moda, iş ve sanat dünyasından çok sayıda seçkin isim katıldı.

KADIN
Yayın Tarihi : 28-11-2025 14:50

GANT, Sonbahar/Kış 2025 koleksiyonunu “The Art of Craft” temasıyla 26 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirdiği özel bir davetle tanıttı. Moda, iş ve sanat dünyasından çok sayıda seçkin ismin katıldığı etkinlikte, markanın 75 yılı aşkın zanaatkârlık mirası, el işçiliği geleneği ve zamansız şıklığı benzersiz bir atmosferde bir araya geldi.

Tersane İstanbul’un zamansız dokusu, GANT’in “detaylarda saklı zarafet” anlayışıyla birleşerek geceye özgün bir ruh kazandırdı. Kumaş dokularından ilham alan ışık ve ses kurguları, konuklara markanın “sessiz lüks” felsefesini birebir yaşattı. Alanda yer alan küratöryel sergi, GANT’in 1949’dan bugüne uzanan ustalık geleneğini çağdaş bir bakışla yeniden yorumladı.

Sunuculuğunu Feyyaz Şerifoğlu’nun üstlendiği gecede, davetliler GANT’in “The Art of Craft” anlayışını tüm detaylarıyla hissettiler. Gecede ünlü şef Efe Anıl Çetin’in zanaatkârlık mirasını kendi mutfağında yeniden yorumlayarak hazırladığı özel menü davetlilerden tam not aldı. Etkinlikte, piyanist ve aranjör Emir Ersoy’un canlı performansı geceye sanatsal bir dokunuş yaparken, markanın zarafet ve ustalık temasını müzikle buluşturdu.

Davete katılan isimler arasında Elif Eren, Cem Eren, Özge Ulusoy, Feyyaz Şerifoğlu, Beste – Mustafa Yurttaş, Tuğba Melis Türk, Fehbi – Betül Boy Zafer, Elif Balkuv, Eda Güzelcik, Elif Buse Doğan, Melis Özer, Gül Erçetingöz, Jale Balcı, Özgür Daniel Foster, Şükran Kaya, Serhat Şen gibi isimler yer aldı.

