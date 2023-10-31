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Darphane resmen duyurdu: 5 Türk Lirası madeni para artık aramızda! Tasarımı bomba!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına özel olarak basılan 5 Türk Lirası değerindeki madeni hatıra paraları, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile resmen tedavüle verildi. İşte bu önemli gelişmenin ayrıntıları:

Darphane resmen duyurdu: 5 Türk Lirası madeni para artık aramızda! Tasarımı bomba!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-10-2023 09:11

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, 28 Mayıs 1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 100 milyon adet ile sınırlı 5 Türk Lirası değerindeki madeni hatıra paralar basıldı ve tedavüle verildi.

"Türkiye Yüzyılı" Logosu

Bu özel hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk Lirası" ibaresi bulunmaktadır. Bu tasarım, Cumhuriyet'in 100. yılını temsil etmektedir.

Selçuklu Yıldızı Motifi

Paranın dış halkasında sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Bu motif, Türk kültürünün önemli sembollerinden biridir.

Güvenlik Unsuru: "TL Simgesi" ve "TC"

Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "TL simgesi", sağında ise "TC" sembolleri yer alır. Bu unsurlar, paranın güvenliğini artırmak amacıyla eklenmiştir.

Ağırlık ve Çap

Bu özel hatıra paranın ağırlığı 8,25 gramdır ve çapı ise 28,15 milimetredir.

Cumhuriyetin 100. yılını anmak amacıyla basılan bu özel hatıra paralar, Türkiye'nin tarihine ve kültürel mirasına bir saygı ifadesi olarak önem taşımaktadır. Bu paraların tedavüle girmesi, Türk milletinin bağımsızlık ve cumhuriyet sevgisini yansıtmaktadır.

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