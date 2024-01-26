Dar Gelirli Ailelere Nefes Aldıran Yeni Destek: Doğalgaz Fatura Desteği Artırıldı!

Devlet tarafından sunulan destek ödemeleri kapsamında, dar gelirli ailelere yönelik önemli bir adım atıldı. Özellikle doğalgaz fatura desteğinde yapılan artış, yeni yıla umutla giren ailelere nefes aldırmaya devam ediyor. Detaylar merakla beklenirken, doğalgaz tüketim desteğinin 3.500 liraya kadar çıkması, ihtiyaç sahiplerine ekonomik bir destek sunuyor.

Devletin dar gelirli ailelere yönelik destekleri arasında bulunan doğalgaz fatura desteği, yeni yılla birlikte daha da güçlendi. Artırılan doğalgaz tüketim desteği, 8 aylık dönemde 1.500 ila 3.500 lira arasında ödeme yapılmasını sağlayacak. Buna göre, bu destekle dar gelirli aileler, kış aylarında doğalgaz faturalarını ödemekte daha fazla rahatlama yaşayacaklar.

Bakan Göktaş, doğalgaz tüketim desteğinin ödemelerinin başladığını açıklarken, ekim, kasım, aralık aylarını kapsayan ocak ayı ödeme döneminde 383 bin haneye toplam 304,5 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti. Bu adım, ihtiyaç sahiplerine yönelik devam eden bir destek programını simgeliyor.

Yapılan son düzenleme ile ev sahipleri veya kiracılar, doğal gaz alt yapısı bulunan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, doğalgaz tüketim desteğinden faydalanabilecek. Bu destek, ihtiyaç sahiplerine uzun vadeli bir ekonomik güvence sunmayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde yapılan açıklamalarda vurgulanan doğalgaz tüketim desteği, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım programlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarı, 1.500 ila 3 bin 500 liraya çıkarılarak, destek kapsamındaki ailelere daha fazla ekonomik rahatlık sağlanmış oldu. Bu adım, devletin sosyal yardım politikalarında dar gelirli ailelere yönelik duyarlı bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor.