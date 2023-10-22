Daha ucuzu yok! En ucuz elektrikli SUV Türkiye'ye geldi: Yudo Auto fiyat listesi şaşkına çevirecek

Tüm dünyada satış rekorları kırarak otomotiv sektörünü yeniden şekillendiriyor. Ancak, Çin'in bu başarısı sadece kendi sınırlarıyla sınırlı kalmıyor; Türkiye gibi farklı coğrafyalarda da adından söz ettiriyor. Özellikle Chery'nin Türkiye pazarına girişi, Türk tüketicilerin Çin elektrikli araçlarına olan ilgisini artırdı. Şimdi ise Yudo Auto'nun Türkiye'ye ihraç etmeye başladığı yeni bir elektrikli araçla bu ilgi daha da artacak gibi görünüyor.

Yudo 3: Çin'in Elektrikli Harikası Türkiye'ye Geliyor

Çinli elektrikli araç üreticisi Yudo Auto, kompakt elektrikli SUV modeli Yudo 3'ü Türkiye'ye ihraç etmeye başladığını açıkladı. İlk 150 araç yola çıktı ve kısa sürede Türkiye'ye gelecek. Gelecek sene ise her ay Türkiye'ye 150 ile 200 aracın getirileceği, 2024 yıl sonuna kadar toplamda 2 binden fazla aracın geleceği bildirildi. Bu gelişme, Türk tüketiciler için heyecan verici bir seçenek sunuyor.

Türkiye'deki Yudo 3: Çin'in Otomotiv Mucizesi

Yudo 3, Şubat 2023'te teslimatlara başladı ve Juneyao Air havayolu şirketinin de sahibi olan Çinli bir milyarder ve Fujian eyaletinin desteğiyle kurulan akıllı bir fabrikada üretilmekte. Bu aracın teknik özellikleri ve tasarımı dikkat çekiyor. 4.035 mm uzunluğunda olan, 2480 mm dingil açıklığında olan aracın bagajı 310 litre. Android tabanlı Amber OS işletim sistemi ve sekiz çekirdekli işlemciye sahip olan Qualcomm Snapdragon çipsetten gücünü alan bilgi eğlence ekranı ile donatılmış. Bu, sürücülere son derece kullanışlı bir deneyim sunuyor.

Teknolojik Harika: Yudo 3'ün Özellikleri

Yudo 3'ün teknik özellikleri şu şekilde:

- 41,7 kWh LFP Batarya

Yudo 3, güçlü bir 41,7 kWh LFP batarya ile donatılmış, bu da 415 km'ye kadar bir menzil sunuyor. Bu, günlük kullanım ve uzun yolculuklar için ideal bir araç yapar.

- 95 HP ve 165 Nm Tork

95 beygir gücü ve 165 Nm tork, Yudo 3'ün hızlı ve güçlü bir sürüş sunmasını sağlıyor. Azami hızı ise 130 km/saat.

- Hızlı Şarj

Yudo 3, %30-80 şarj süresi sadece 35 dakika olan hızlı şarj özelliği sunuyor. Ayrıca, V2L desteği ile diğer cihazları şarj etmek de mümkün.

Yudo 3: Fiyatı ve Türkiye'deki Beklentiler

Gelen son dakika bilgilerine göre, Yudo 3'ün Çin başlangıç fiyatı 12 bin 300 dolar olarak açıklandı. Ancak, Türkiye'ye getirilirken gümrük vergisi ve ÖTV gibi ek maliyetler de eklenmesi bekleniyor. Bu nedenle, Yudo 3'ün Türkiye'de yaklaşık 800 bin lira civarında satılması tahmin ediliyor. Bu, Türkiye'deki elektrikli SUV pazarında uygun fiyatlı bir seçenek sunması açısından önemli bir adım olacak.

Çin Elektrikli Araçları Türkiye'yi Etkisi Altına Alıyor

Çin'in elektrikli araç sektöründeki hızlı yükselişi, Türkiye gibi farklı pazarlarda da etkisini gösteriyor. Yudo 3 gibi yeni ve teknolojik olarak gelişmiş araçlar, Türk tüketiciler için çekici bir seçenek haline geliyor. Çin'in otomotiv endüstrisindeki bu başarısı, dünya genelinde elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.