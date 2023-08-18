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Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!

Türkiye otomobil piyasasındaki zorlu döneme rağmen, Hyundai i10 modeli uygun fiyatı, yenilenen tasarımı ve güvenilir marka imajıyla öne çıkıyor.

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-08-2023 09:47

Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı! Daha ucuzu Şam'da kayısı- Türkiye otomobil piyasasında son zamanlarda oldukça zorlu bir dönem yaşanıyor. Araç fiyatlarına yapılan ardı ardına gelen zamlar, özellikle sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Bu durum, araç almayı düşünenleri alternatif teklifleri değerlendirmeye yöneltti. En uygun fiyatlı ve avantajlı teklifi sunan markanın ise Hyundai olduğu ortaya çıktı.

Yoğun Rekabet Ortamı

Sıfır kilometre otomobillerde uygun fiyat faktörü, gün geçtikçe daha da önemli hale geliyor. Araç almak isteyenler artık ilk adım olarak fiyat karşılaştırması yapmayı tercih ediyorlar. İşte bu noktada, maliyet avantajını en iyi şekilde kullanabilen markalar ön plana çıkıyor. Hyundai gibi yerli üretim yapan firmalar, bu maliyet avantajını araç fiyatlarına yansıtarak rekabetçi bir konuma geliyorlar. Son dönemdeki fiyat analizlerine göre Hyundai, sıfır kilometre otomobil kategorisinde Fiat gibi güçlü bir rakiple büyük bir rekabet içerisine girdi. Ve sonuç olarak Hyundai i10, en uygun fiyatlı sıfır kilometre araç seçeneği olarak dikkatleri üzerine çekti.

Yenilenen Tasarım: Hyundai i10 Makyaj Operasyonu

Hyundai i10, sıfır kilometre araçlar arasında öne çıkan modellerden biridir. Modelin başarısındaki önemli faktörlerden biri de tasarımının sürekli olarak güncellenmesidir. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen makyaj operasyonuyla Hyundai i10, yenilenen tasarımıyla tüketicilerin beğenisine sunuldu. Küçük ama etkileyici değişikliklerle modern bir görünüm kazanan araç, kısa bir süreliğine fiyat listesinden çıkarıldıktan sonra tekrar piyasaya sürüldü. Bu hamle, sıfır kilometre otomobil talebinde önemli bir artışa neden oldu.

Güncellenen Fiyat Listesi: Hyundai i10 Fiyatları

Hyundai i10 modelinin fiyat listesi, son güncelleme ile birlikte değişikliğe uğradı. İşte yeni fiyatlar:

  • Hyundai Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 715.000 TL
  • Hyundai Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 760.000 TL
  • Hyundai Yeni i10 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 780.000 TL
  • Hyundai Yeni i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 840.000 TL
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