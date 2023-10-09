Daha ucuz SUV yok! Dacia’dan Ekim ayında tabuları yıktı: Duster modelinin fiyatı adeta çakıldı!

Duster modelinin fiyatı adeta çakıldı! Daha ucuz SUV yok! Dacia’dan Ekim ayında tabuları yıktı- Dacia Duster, sahip olduğu uygun fiyatlarla dikkat çeken bir SUV modelidir. Malzeme kalitesi anlamında belki üst düzey lüks otomobillerle yarışamayabilir, ancak bu aracın öne çıkan özelliği fiyat-performans dengesi ve dayanıklılığıdır. Dacia markası, uygun maliyetlerle üretim yapmayı ve bu üretimi tüketicilere uygun fiyatlarla sunmayı hedefler. İşte Dacia Duster, bu misyonu en iyi şekilde yansıtan modellerden biridir.

Geniş İç Hacim ve Pratik Kullanım

Dacia Duster, sürprizlerle dolu bir SUV'dir. Özellikle bagaj hacmi konusunda sizi şaşırtabilir. Aracın 475 litrelik bagaj hacmi, bu segmentte standartları belirlerken, arka koltuklarını katladığınızda bu alanı 1.636 litreye kadar genişletebilirsiniz. Bu, büyük alışverişlerden veya uzun yolculuklardan dönerken ekstra depolama alanına ihtiyaç duyduğunuzda işinize yarar.

Şık Tasarım ve Çeşitli Versiyonlar

Dacia Duster, şık bir tasarıma sahiptir ve aile otomobili ihtiyacınızı karşılamak için ideal bir seçenektir. Baz versiyonunda manuel vitesle gelen 90 beygir gücündeki benzinli motor, hem şehir içi kullanımında hem de uzun yolculuklarda size rahat bir sürüş deneyimi sunar.

Dacia Duster'ın Ekim ayı güncel fiyat listesine gelirken, farklı versiyonları ve özellikleri de göz önünde bulundurmalısınız:

Essential TCe 90 bg

Fiyatı: 985.000 ₺

Expression ECO-G 100 bg

Fiyatı: 1.043.000 ₺

Essential Blue dCi 115 bg 4x2

Fiyatı: 1.082.000 ₺

Essential TCe 150 bg EDC

Fiyatı: 1.084.000 ₺

Journey TCe 150 bg EDC

Fiyatı: 1.176.000 ₺

Essential Blue dCi 115 bg 4x4

Fiyatı: 1.245.000 ₺

Extreme TCe 150 bg EDC

Fiyatı: 1.212.000 ₺

Dacia Duster, bu fiyatlarla Türkiye'de sunulan az sayıdaki SUV modelinden biri olarak öne çıkıyor. Hem bütçenizi zorlamayacak uygun fiyatları hem de geniş iç hacmiyle sizi cezbetmeye devam ediyor.

Dacia Duster, uygun fiyatları, geniş iç hacmi ve dayanıklılığıyla Türkiye'de birçok otomobilseverin tercihi olmaya devam ediyor. Hem şehir içi kullanımında hem de uzun yolculuklarda size rahat bir sürüş deneyimi sunuyor. Ekim ayı güncel fiyat listesi, bu muhteşem SUV'u daha da çekici kılıyor.