Daha önce almayan bin pişman! 2. el araba fiyatlarına ballı kaymaklı zam geldi! Vatandaşlar sıra parası bile veriyor.

2. el araba fiyatlarına ballı kaymaklı zam geldi! Vatandaşlar sıra parası bile veriyor. Daha önce almayan bin pişman- İkinci el araç piyasasında yeni ve büyük bir zam hazırlığı başladı. Sıfır araçlara uygulanan döviz kuru zammının ardından ikinci el araç fiyatları da hızla yükselmeye başladı. Pandemi döneminde başlayan çip krizi ve tedarik sıkıntıları, hala etkisini sürdürüyor. Sıfır araç bulmakta zorluk yaşayan vatandaşlar, ikinci el araçlara yönelmeye başladılar. Bu da ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarını geride bırakmasına yol açtı. Örneğin, bir aracın sıfır fiyatı 900 bin lira iken aynı araç ikinci elde 1 milyon liranın üzerinde satılıyor.

Sıfır araç talebinin yoğunluğu nedeniyle bayilerde sıra aylarca sürebiliyor. Vatandaşlar, sıfır araç alabilmek için uzun süreler beklemek zorunda kalıyorlar.

Oto Merkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, yaptığı açıklamada ikinci el araç fiyatlarının yükselişinin devam edeceğini belirtti. Karakaş, özellikle döviz kurundaki değişikliklerin sıfır araçlara yansımasının ikinci el piyasasını da etkilediğini ifade etti. İlan sitelerine yansıyan fiyat değişikliklerinin artık 24 saat içinde gerçekleştiğini belirten Karakaş, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 4 ila 6 arasında zam beklendiğini söyledi. Yaz sezonunun, araç kiralama talebinin artması, döviz kurundaki yükselişin yatırım aracı olarak otomobile yönlendirmesi gibi etkenlerin ikinci el araç ticaretini hızlandırabileceğini dile getiren Karakaş, yıl sonunda ikinci el otomobil satışlarının 7.5 milyon adedin üzerine çıkmasını öngördüklerini ifade etti.

İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın sebepleri üzerine detaylı bir haber yapabiliriz. İşte ikinci el otomobil fiyatlarının neden arttığına dair ana başlıklar:

Sıfır Araç Sıkıntısı: Pandemi döneminde başlayan çip krizi ve tedarik sorunları, sıfır araçların piyasada sınırlı bir şekilde bulunmasına neden oldu. Bu durum, sıfır araç talebinin artmasına ve ikinci el araçlara yönelimin yoğunlaşmasına sebep oldu. Döviz Kurundaki Artış: Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesi, ikinci el araç fiyatlarını doğrudan etkiledi. Çünkü ikinci el araçların birçoğu yurtdışından ithal edilmekte ve bu araçların maliyeti döviz kuruyla ilişkilidir. Döviz kurundaki artış, ithal araçların fiyatlarının yükselmesine ve dolayısıyla ikinci el araç fiyatlarının da artmasına yol açtı. Talep ve Arz Dengesizliği: Sıfır araçlara olan talebin artmasıyla birlikte ikinci el araçlara olan talep de yükseldi. Ancak sıfır araçların tedarik sıkıntısı nedeniyle piyasada yeterli arz oluşmadı. Bu durum, talep ve arz arasındaki dengesizliği artırdı ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Araç Kullanma Süresinin Uzaması: Ekonomik belirsizlikler ve zorlu dönemlerde, insanlar araç değiştirmek yerine mevcut araçlarını daha uzun süre kullanma eğilimine girebilirler. Bu durum da ikinci el araç talebini artırarak fiyatların yükselmesine katkıda bulunabilir. Finansal Faktörler: Faiz oranlarının düşük seviyelerde olması, kredi imkanlarının kolaylaşması ve tüketici güveninin yükselmesi gibi faktörler, ikinci el araç alımını teşvik edebilir. Bu da talebi artırarak fiyatları yükseltebilir.

Yukarıda belirtilen faktörler, ikinci el otomobil fiyatlarının artmasına katkıda bulunmaktadır. Ancak her araçta fiyat artışının aynı oranda olmayabileceğini ve araç özellikleri, marka-model, yaş ve kilometre gibi faktörlerin de fiyatları etkileyebileceğini unutmamak önemlidir.