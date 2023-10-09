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Daha az çalışarak erken emekli olun! SGK giriş yılına göre 5400 günle emeklilik ayyuka çıktı!

SGK'nın istisnai durumlarında erken emeklilik hakkını kazanmak için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlar sigorta başlangıç tarihi, yaş şartı, prim gün sayısı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Erken emeklilik planları yapmadan önce uzman danışmanlık almak ve finansal planlama yapmak önemlidir. Bu sayede emeklilik dönemi ekonomik olarak daha güvence altına alınabilir.

Daha az çalışarak erken emekli olun! SGK giriş yılına göre 5400 günle emeklilik ayyuka çıktı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-10-2023 09:35

SGK giriş yılına göre 5400 günle emeklilik ayyuka çıktı! Daha az çalışarak erken emekli olun- Erken emeklilik için en önemli faktörlerden biri sigorta başlangıç tarihi. Kişinin sigorta başlangıç tarihi, emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı için belirleyici bir rol oynar. İstisnai durumlarla erken emeklilik hakkı elde etmek isteyenlerin sigortalı olarak çalışmaya daha genç yaşlarda başlamış olmaları gerekebilir.

1999, 2002 ve 2008 Öncesi Sigortalılar:

SGK'nın istisna kabul ettiği bir diğer grup ise 1999, 2002 ve 2008 öncesi sigortalılar. Bu tarihlerde sigorta başlangıcı olanlar, 10 yıl boyunca 5400 gün prim ödeyerek erken emeklilik hakkını kazanabilirler. Ancak unutulmaması gereken nokta, sigorta başlangıç tarihinin bu tarihler arasında olması gerektiğidir.

2008 Sonrası Sigortalılar:

2008 sonrası sigortalı olanlar da erken emeklilik hakkını elde edebilirler. Ancak bu grup için 15 yıl süresince sigortalılık ve 3600 prim günü şartı aranmaktadır. Yani, 2008 sonrası sigortalı olan bir kişi, 15 yıl boyunca sigortalı olarak çalışmalı ve 3600 gün prim ödemelidir.

Yaş Şartı:

Erken emeklilik için yaş şartı da belirleyici bir faktördür. Sigorta başlangıç tarihine göre yaş şartı değişebilir. Örneğin, 1999 öncesi sigorta başlangıcı olan bir kadın, 50 yaşında ve 3600 gün prim ödemişse emekli olabilirken, aynı şartlara sahip bir erkek için emeklilik yaşı 55 olabilir.

Prim Gün Sayısı:

Erken emeklilik için belirli bir prim gün sayısını tamamlamak da gereklidir. SGK'nın istisnai durumlarında belirtilen 5400 gün veya 3600 gün prim ödeme şartlarına uygun olmak önemlidir.

Prim Borcu:

Başvuru yapmadan önce sigortalı kişinin prim borcu bulunmamalıdır. Prim borcu olan kişiler erken emeklilik hakkını kazanamazlar.

Emeklilik Hesabı:

Erken emeklilik başvurusu yapmadan önce SGK'nın resmi web sitesi üzerinden emeklilik hesaplaması yapmak faydalı olabilir. Bu hesaplama ile kişi ne zaman emekli olabileceğini ve hangi şartları yerine getirmesi gerektiğini öğrenebilir.

Başvuru Süreci:

Erken emeklilik hakkını kazanan kişiler, SGK'nın resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru süreci ve gerekli belgeler SGK'nın internet sitesinde detaylı olarak açıklanmıştır.

Uzman Danışmanlık:

Erken emeklilikle ilgili karar verirken veya başvuru yaparken uzman bir danışmanın yardımını almak faydalı olabilir. Bu sayede kişiye özgü bir emeklilik planı oluşturulabilir ve işlemler daha kolay bir şekilde tamamlanabilir.

Yatırım ve Finansal Planlama:

Erken emeklilik hakkını kazanan kişiler, emeklilik dönemi için yatırım ve finansal planlama yapmalıdırlar. Bu, emeklilik yaşamını ekonomik olarak güvence altına almak için önemlidir.

 

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