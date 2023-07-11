Dacia Yeni Sandero Temmuz 2023 fiyatları evlere şenlik! En ucuz Sandero ne kadar oldu? Peynir ekmek gibi satıyor

En ucuz Sandero ne kadar oldu? Peynir ekmek gibi satıyor! Dacia Yeni Sandero Temmuz 2023 fiyatları evlere şenlik- Dacia'nın popüler modeli Yeni Sandero, Temmuz ayında özel bir fiyat avantajıyla tüketicilere sunuluyor. Araçta yapılan kampanya kapsamında, 24 aylık vade ve %2.93 faiz oranıyla 350 bin liraya sahip olma fırsatı sunuluyor. Bu özel fiyat ve avantajlı ödeme koşullarıyla Yeni Sandero'yu almak isteyen otomobil severler arasında büyük bir ilgi oluştu.

Yeni Sandero, geniş bagaj hacmi, güvenlik donanımları ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Araçta bulunan özellikler arasında 3,5 inç TFT gösterge paneli, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, tek dokunuşlu elektrikli ön camlar, LED farlar ve yenilenen ön ızgara bulunuyor. Ayrıca, Acil fren destek sistemi, sürücü ve yolcu ön hava yastıkları gibi güvenlik donanımları da aracın sürüş güvenliğini artırıyor.

Yeni Sandero, otomatik klima ve yükseklik-derinlik ayarlamalı koltuklarıyla sürüş konforunu ön planda tutuyor. 7 farklı renk seçeneğiyle sunulan araç, beyaz, gri füme, siyah, ayışığı gri, demir mavi, duman gri ve mercan kırmızı gibi renklerle tercih edilebiliyor.

Temmuz 2023 fiyat listesine göre en uygun Dacia Yeni Sandero modeli Essential Tce 90 bg CVT, 837.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Geçtiğimiz ayki fiyatı ise 671.000 Türk Lirası olarak açıklanmıştı. Bu fiyatlar, araç almayı düşünenler için önemli bir referans oluşturuyor. Dacia Yeni Sandero'nun uygun fiyatı ve sunduğu özellikler, otomobil severler arasında ilgiyle karşılanıyor.