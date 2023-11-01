Dacia Spring hodri meydan diyen rakip! Fiat yeni elektrikli aracını tanıttı! Türkiye'de kapış kapış satar

Dacia Spring gibi uygun fiyatlı elektrikli araçların ilgi gördüğü bir dönemde, otomobil üreticileri bütçe dostu elektrikli araçlar sunma yönünde adımlar atmaktadır. Stellantis, ürün yelpazesini genişletme kararı alarak ikinci uygun fiyatlı elektrikli aracını tanıtmayı hedeflemektedir. Bu yeni elektrikli araç, Fiat Panda modelinden ilham alarak tasarlanacak ve 25 bin eurodan daha düşük bir fiyat etiketiyle sunulacaktır.

Fiat CEO'su Olivier Francois'e göre, yeni modelin tanıtımı Temmuz 2024'te planlanmaktadır. Bu yeni araç, uygun fiyatlı elektrikli mobiliteye erişmek isteyen tüketiciler için cazip bir seçenek sunacaktır.

Ayrıca, Stellantis, Citroen markasıyla birlikte gelecek yılın başlarında tamamen elektrikli bir şehir aracı olan "e-C3"ü piyasaya sürecektir. Bu model, 25 bin eurodan daha düşük bir fiyatla sunulacak ve Slovakya'da üretilecektir. e-C3, Dacia Spring ve Renault 5 gibi rakiplerle rekabet ederek uygun fiyatlı elektrikli araç segmentinde rekabetçi bir seçenek sunacaktır.

Elektrikli araç teknolojisinin daha geniş kitlelere ulaşabilir hale gelmesiyle birlikte, otomobil üreticileri uygun fiyatlı ve çevre dostu elektrikli araçlar sunarak pazarda daha fazla yer edinmeyi hedeflemektedir. Bu yeni Fiat modeli ve e-C3 gibi araçlar, bu trendi takip eden ve elektrikli araç sahibi olmayı düşünen tüketiciler için çekici seçenekler olacaktır.