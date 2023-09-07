Dacia kampanyanın kralını yaptı! 200.000 TL finans desteği var! Yeni Dacia Spring modeli fiyatıyla göz kamaştırıyor

Son dönemde otomobil fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşları daha uygun fırsatlar aramaya yöneltmiştir. Bu noktada, otomotiv firmalarının sunduğu kredi kampanyaları önemli bir role sahiptir. Dacia, Eylül ayı itibariyle yeni kredi kampanyalarını duyurdu ve Dacia Spring modeli için sunulan kampanya oldukça ilgi çekmektedir. İşte bu kampanyanın detayları:

Dacia Spring Modeli ve Kampanya Detayları

Dacia, Eylül ayında başlattığı kampanya ile müşterilerine çeşitli avantajlar sunmaktadır. Dacia Spring modeli için sunulan kampanya, bu otomobili tercih edenler için özel fırsatlar içermektedir.

Kampanya, Dacia Finans tarafından sunulan bir finansman fırsatını içermektedir. Bu kampanya, Spring modelinin perakende satış işlemleri için bireysel müşterilere yöneliktir. Kampanya kapsamında sunulan temel detaylar şunlardır:

Kredi Limiti : Dacia Finans, Spring modeli için 200.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır.

Vade Süresi : Kampanya dahilinde sunulan krediler için 12 ay vade seçeneği bulunmaktadır.

Faiz Oranı : Dacia Spring modeli için sunulan kredi kampanyasında faiz oranı yüzde 3,45 olarak belirlenmiştir.

Aylık Ödeme Tutarı: Kampanya kapsamında kullanılacak olan 200.000 TL'lik kredi için aylık ödeme tutarı 21.914 TL olarak hesaplanmaktadır.

Kampanya Şartları ve Başvuru Tarihleri

Dacia Spring için sunulan kredi kampanyası belirli şartlara tabidir ve başvurular belirli tarih aralıklarında kabul edilmektedir. İşte bu kampanyanın bazı önemli şartları ve başvuru tarihleri:

Peşinat : Kampanyadan yararlanabilmek için araç için peşinat ödemesi gerekmektedir.

Kampanya Kombine Edilemez : Dacia Finans tarafından sunulan finansman kampanyaları, diğer finansman fırsatları ile birleştirilemez.

Kredi Tahsis Ücreti : Kampanya dahilinde kredi tahsis ücreti kredi bedeline dahil edilmemektedir.

Faiz ve Maliyet Oranları: Kredi tutarı ve vadeye bağlı olarak faiz oranı ve maliyet oranları değişiklik gösterebilir.

Bu kampanya 30 Eylül 2023 tarihine kadar geçerlidir ve katılımcı yetkili satıcılarda stoklarla sınırlıdır. Dacia Finans, Yeni Dacia Spring modeli için Eylül ayında sunulan bu özel kampanya ile müşterilerine cazip finansman seçenekleri sunmaktadır.

Dacia, Eylül ayında müşterilerine Yeni Dacia Spring modeli için özel bir kredi kampanyası sunuyor. Bu kampanya, düşük faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleri ile dikkat çekmektedir. Ancak, kampanyadan yararlanabilmek için belirli şartlara uygun olmak ve belirtilen tarihler içinde başvuru yapmak gerekir.