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Dacia fiyat listesi vatandaşları çıldırttı! Zam üstüne zam geldi! Sandero, Stepway, Duster, Spring, Duster fiyatları kaç para oldu?

Dacia, Temmuz ayının başında döviz kurlarına bağlı olarak fiyatlarına zam yapmış ve ardından KDV zammı da almıştı. Bugün ise Dacia fiyatlarına bir zam daha geldiği açıklandı.

Dacia fiyat listesi vatandaşları çıldırttı! Zam üstüne zam geldi! Sandero, Stepway, Duster, Spring, Duster fiyatları kaç para oldu?
Yayın Tarihi : 2023-07-18 12:10

Zam üstüne zam geldi! Sandero, Stepway, Duster, Spring, Duster fiyatları kaç para oldu? Dacia fiyat listesi vatandaşları çıldırttı- Dacia, Temmuz ayının başında döviz kurlarına bağlı olarak fiyatlarına zam yapmış ve ardından KDV zammı da almıştı. Bugün ise Dacia fiyatlarına bir zam daha geldiği açıklandı. Yapılan son dakika açıklamasında tüm modellerin fiyatlarının yüksek oranda arttığı görüldü. Bu yeni zam ile birlikte en ucuz Dacia modelinin fiyatı 874 bin liraya yükseldi.

YENİ SANDERO

  • Essential Tce 90 bg CVT: 890.000 TL

Opsiyonlar:

  • Yedek Lastik: 6.000 TL
  • Özel Renk: 6.500 TL
  • Metalik Renk: 6.500 TL
  • Arka Park Sensörü: 4.500 TL

YENİ SANDERO STEPWAY

  • Essential Stepway Tce 90 bg: 874.000 TL
  • Essential Stepway Eco-G 100 bg: 908.000 TL
  • Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 920.000 TL
  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 971.000 TL
  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 1.001.000 TL

Opsiyonlar:

  • Yedek Lastik: 6.000 TL
  • Metalik Renk: 6.500 TL
  • Media Display (8" Multimedya sistemi, Bluetooth, Apple CarPlay): 15.250 TL
  • Arka Park Sensörü: 4.500 TL

YENİ DUSTER

  • Essential TCe 90 bg: 985.000 TL
  • Essential ECO-G 100 bg: 1.028.000 TL
  • Expression ECO-G 100 bg: 1.043.000 TL
  • Essential Blue dCi 115 bg 4x2: 1.082.000 TL
  • Essential TCe 150 bg EDC: 1.084.000 TL
  • Essential TCe 150 bg 4x4: 1.155.000 TL
  • Journey TCe 150 bg EDC: 1.176.000 TL
  • Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.245.000 TL
  • Extreme TCe 150 bg EDC: 1.212.000 TL

Opsiyonlar:

  • Yedek Lastik: 7.500 TL
  • Metalik Renk: 7.000 TL
  • 16" Alüminyum Jantlar: 14.000 TL
  • Navigasyon: 7.500 TL
  • Özel Renk: 7.000 TL
  • Isıtmalı Ön Koltuklar: 7.500 TL
  • 360° Kamera: 13.000 TL
  • Eller Serbest Dacia Kart Sistemi: 9.500 TL
  • 17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar: 2.000 TL

SPRING

  • Extreme Electric 65 bg: 875.000 TL

Opsiyonlar:

  • Mod 2 Ev Tipi Şarj Kablosu (AC): 13.000 TL
  • Yedek Lastik: 5.500 TL

YENİ JOGGER

  • Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.034.000 TL
  • Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.048.000 TL
  • Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.054.000 TL
  • Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.069.000 TL
  • Seri Limite Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.080.000 TL
  • Seri Limite Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.094.000 TL
  • Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.105.000 TL
  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.120.000 TL

Opsiyonlar:

  • Yedek Lastik: 7.500 TL
  • Özel Renk: 7.000 TL
  • Metalik Renk: 7.000 TL
  • Arka Park Sensörü: 4.500 TL
  • 16" Alüminyum Jantlar: 15.750 TL
  • Eller Serbest Dacia Card Sistemi: 9.500 TL
  • Sürüş Destek Paketi: Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Ön Park Sensörü: 9.500 TL
  • Navigasyon Paketi: Navigasyon Sistemi, ilave 1 adet USB, ilave 2 adet Hoparlör: 6.500 TL
  • Teknoloji Paketi: Yüksek Konsol ve Elektrikli Park Freni: 20.750 TL
  • Konfor Paketi: Kör Nokta Uyarı Sistemi, Ön Park Sensörü, Yüksek Konsol ve Elektrikli Park Freni: 21.250 TL
  • Isıtmalı Ön Koltuklar: 7.500 TL

Dacia fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. Bu zam ile birlikte tüm modellerin fiyatları yükseldi. Dacia'nın en ucuz modelinin fiyatı 874 bin liraya ulaştı. Tüketiciler, Dacia'nın güncel fiyatlarını dikkate alarak tercihlerini yapmalı ve bütçelerine uygun bir seçim yapmalıdır.

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