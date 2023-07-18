Dacia fiyat listesi vatandaşları çıldırttı! Zam üstüne zam geldi! Sandero, Stepway, Duster, Spring, Duster fiyatları kaç para oldu?

Zam üstüne zam geldi! Sandero, Stepway, Duster, Spring, Duster fiyatları kaç para oldu? Dacia fiyat listesi vatandaşları çıldırttı- Dacia, Temmuz ayının başında döviz kurlarına bağlı olarak fiyatlarına zam yapmış ve ardından KDV zammı da almıştı. Bugün ise Dacia fiyatlarına bir zam daha geldiği açıklandı. Yapılan son dakika açıklamasında tüm modellerin fiyatlarının yüksek oranda arttığı görüldü. Bu yeni zam ile birlikte en ucuz Dacia modelinin fiyatı 874 bin liraya yükseldi.

YENİ SANDERO

Essential Tce 90 bg CVT: 890.000 TL

Opsiyonlar:

Yedek Lastik: 6.000 TL

Özel Renk: 6.500 TL

Metalik Renk: 6.500 TL

Arka Park Sensörü: 4.500 TL

YENİ SANDERO STEPWAY

Essential Stepway Tce 90 bg: 874.000 TL

Essential Stepway Eco-G 100 bg: 908.000 TL

Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 920.000 TL

Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 971.000 TL

Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 1.001.000 TL

Opsiyonlar:

Yedek Lastik: 6.000 TL

Metalik Renk: 6.500 TL

Media Display (8" Multimedya sistemi, Bluetooth, Apple CarPlay): 15.250 TL

Arka Park Sensörü: 4.500 TL

YENİ DUSTER

Essential TCe 90 bg: 985.000 TL

Essential ECO-G 100 bg: 1.028.000 TL

Expression ECO-G 100 bg: 1.043.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x2: 1.082.000 TL

Essential TCe 150 bg EDC: 1.084.000 TL

Essential TCe 150 bg 4x4: 1.155.000 TL

Journey TCe 150 bg EDC: 1.176.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.245.000 TL

Extreme TCe 150 bg EDC: 1.212.000 TL

Opsiyonlar:

Yedek Lastik: 7.500 TL

Metalik Renk: 7.000 TL

16" Alüminyum Jantlar: 14.000 TL

Navigasyon: 7.500 TL

Özel Renk: 7.000 TL

Isıtmalı Ön Koltuklar: 7.500 TL

360° Kamera: 13.000 TL

Eller Serbest Dacia Kart Sistemi: 9.500 TL

17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar: 2.000 TL

SPRING

Extreme Electric 65 bg: 875.000 TL

Opsiyonlar:

Mod 2 Ev Tipi Şarj Kablosu (AC): 13.000 TL

Yedek Lastik: 5.500 TL

YENİ JOGGER

Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.034.000 TL

Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.048.000 TL

Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.054.000 TL

Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.069.000 TL

Seri Limite Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.080.000 TL

Seri Limite Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.094.000 TL

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.105.000 TL

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.120.000 TL

Opsiyonlar:

Yedek Lastik: 7.500 TL

Özel Renk: 7.000 TL

Metalik Renk: 7.000 TL

Arka Park Sensörü: 4.500 TL

16" Alüminyum Jantlar: 15.750 TL

Eller Serbest Dacia Card Sistemi: 9.500 TL

Sürüş Destek Paketi: Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Ön Park Sensörü: 9.500 TL

Navigasyon Paketi: Navigasyon Sistemi, ilave 1 adet USB, ilave 2 adet Hoparlör: 6.500 TL

Teknoloji Paketi: Yüksek Konsol ve Elektrikli Park Freni: 20.750 TL

Konfor Paketi: Kör Nokta Uyarı Sistemi, Ön Park Sensörü, Yüksek Konsol ve Elektrikli Park Freni: 21.250 TL

Isıtmalı Ön Koltuklar: 7.500 TL

Dacia fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. Bu zam ile birlikte tüm modellerin fiyatları yükseldi. Dacia'nın en ucuz modelinin fiyatı 874 bin liraya ulaştı. Tüketiciler, Dacia'nın güncel fiyatlarını dikkate alarak tercihlerini yapmalı ve bütçelerine uygun bir seçim yapmalıdır.