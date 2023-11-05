Dacia Duster modelinde akılalmaz Kasım ayı indirimi: 96.000 TL ucuzladı

Ekonomik fiyatları ve fonksiyonel özellikleriyle ön plana çıkan Dacia, SUV model araçlarıyla müşterilerin beklentilerine yanıt veriyor. Özellikle Dacia'nın SUV kategorisindeki öncü modeli Duster, yoğun bir taleple karşılanıyor. Kasım ayı itibarıyla Dacia, Duster için yeni ve oldukça cazip bir fiyat listesi açıkladı. Peki, bu yeni fiyat listesi müşterilere neler sunuyor? Dacia Duster alınır mı, alınmaz mı? Bu soruların cevapları araştırılırken, Dacia Duster'ın Kasım ayı fiyat performans analizi de büyük bir merak konusu.

Dacia Duster - Ekonomik ve Güçlü Bir SUV Seçeneği

Dacia Duster, özellikle bütçe dostu SUV arayan kullanıcılar için ideal bir tercih olarak öne çıkıyor. Duster, hem şehir içinde hem de arazi koşullarında kullanıcılara hitap eden geniş bir donanım yelpazesi sunuyor. İç hacmi, bagaj kapasitesi ve yakıt verimliliğiyle öne çıkan Duster, SUV segmentinde ekonomik fiyatlarla kaliteyi birleştirmeyi başarıyor.

Kasım Ayı Özel Fiyat Listesi ve İndirimler

Dacia, Kasım ayına özel olarak Duster modellerinde farklı bir fiyat politikası uygulama kararı aldı. Duster'ın en alt versiyonu Essential TCe 90 bg modelinde ciddi bir indirime gidilerek, aracın fiyatı 899.000 TL'ye düşürüldü. Bu indirimle birlikte, Dacia Duster almayı düşünen müşterilere 96.000 TL'lik bir avantaj sağlandı.

Diğer donanım seçeneklerinde ise değişik oranlarda zamların yapıldığı gözlemlendi. Dacia'nın yayımladığı yeni fiyat listesi şu şekilde:

Dacia Duster Essential TCe 90 bg: 899.000 TL

Dacia Duster Expression ECO-G 100 bg: 1.074.000 TL

Dacia Duster Essential Blue dCi 115 bg 4x2: 1.114.000 TL

Dacia Duster Essential TCe 150 bg 4x4: 1.190.000 TL

Dacia Duster Essential TCe 150 bg EDC: 1.116.000 TL

Dacia Duster Journey TCe 150 bg EDC: 1.211.000 TL

Dacia Duster Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.282.000 TL

Dacia Duster Extreme TCe 150 bg EDC: 1.253.000 TL

Dacia Duster’ın Piyasada Karşılaştığı Tepkiler

Dacia Duster'ın yeni fiyat listesi ve indirim haberleri, otomobil piyasasında ve potansiyel alıcılar arasında büyük bir yankı uyandırdı. Özellikle Essential TCe 90 bg modelindeki indirim, Duster'ı ekonomik bir SUV arayanlar için daha da cazip hale getirdi. Ancak diğer modellerdeki zam oranları, bazı müşterilerin bütçelerini zorlayabilir ve bu da alım kararlarını etkileyebilir.