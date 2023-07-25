Cüzdanınızda 1 dolarınız olsa bile dikkat! Ekonomistler ateşi yaktı! Elinizi çabuk tutun

Elinizi çabuk tutun... Cüzdanınızda 1 dolarınız olsa bile dikkat! Ekonomistler ateşi yaktı- ABD Merkez Bankası'nın (FED) 25 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararı, finans dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Reuters anketine katılan ekonomistler, bu kararın dolar sahipleri için önemli olduğunu ve dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

FED'in Faiz Artırımı Bekleniyor

Reuters anket sonuçlarına göre, FED'in geçtiğimiz ay faizleri sabit tutmasının ardından, 2023 yılı için son kez temmuz ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Bu kararın, finans piyasalarında önemli etkileri olması öngörülüyor.

Altın Fiyatlarında Düşüş Beklentisi

FED'in faiz artırım kararı, altın fiyatlarında önemli bir düşüşe neden olabilir. Geçmiş deneyimler, faiz artışlarının altın fiyatları ile ters orantılı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, yatırımcılar altın fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyorlar.

Euro/Dolar Paritesindeki Yükseliş Geri Çekilebilir

FED'in faiz kararının aynı zamanda Euro/dolar paritesindeki yükselişin geri çekilmeler yaşamasına yol açabileceği belirtiliyor. Faiz artırımı, doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden olabilir.

Faiz Kararının Dövizdeki Etkileri

Eski IMF ekonomisti Dr. Burcu Aydın Özüdoğru, Merkez Bankası'nın piyasa gerçeklerine yaklaşmaması ve faizleri anlamlı bir boyutta artırmaması halinde, FED'in gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini değersizleştirebileceğini ifade ediyor. Bu durumda, Türk lirasındaki direncin tamamen kırılacağı ve dolar/TL paritesinin hızla 30 lirayı aşabileceği tahmin ediliyor.

Yatırımcılar Dikkatli Olmalı

FED'in faiz kararı özellikle dolar ve altın sahipleri için büyük önem taşıyor. Yatırımcılar, piyasalardaki hareketliliği yakından izleyerek doğru adımlar atmaya çalışmalılar. Döviz piyasalarındaki olası dalgalanmaların yanı sıra altın fiyatlarında görülebilecek değişimler, yatırımcıların kararlarını etkileyebilir.

Türkiye ekonomisi ve finans piyasaları, FED'in faiz kararını yakından izleyerek uygun önlemleri almak durumunda. Tüm yatırımcılar, uzman görüşlerini takip ederek ve riskleri dikkate alarak yatırım kararlarını vermeli.