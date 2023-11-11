Cüzdanını alan BİM'e gidecek! Bu ürünler şoke eden fiyatlarla satılıyor: 45 TL, 59 TL, 69 TL etiketleri var

17 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak katalog, çok çeşitli ürünler ve cazip fiyat listeleri ile dikkat çekiyor. Fanlı ısıtıcıdan blender setine, tatlı kaselerinden çerezliklere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan BİM, bu katalogla müşterilerine özel bir alışveriş deneyimi vaat ediyor.
BİM İndirimli Ürünler ve Fiyat Listesi
17 Kasım itibariyle BİM mağazalarında yer alacak ürünlerin fiyat listesi oldukça dikkat çekici. Teknolojik aletlerden ev gereçlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünler, her bütçeye uygun seçenekler içeriyor. Özellikle Rks RSIII PRO X Elektrikli Bisiklet, Dijitsu 32" HD Android TV ve Casper VIA M35 Cep Telefonu gibi teknolojik ürünlerin yanı sıra, günlük kullanıma yönelik Blaupunkt Air Fryer ve Kumtel ocak gibi ürünler de oldukça cazip fiyatlarla sunuluyor.
Kıyafetten Ev Tekstiline Geniş Ürün Çeşitliliği
BİM, bu katalogda sadece teknolojik ürünlerle sınırlı kalmayıp, giyimden ev tekstiline kadar birçok farklı kategoride ürün sunuyor. Northpacific çocuk montları, kadın ve erkek oduncu gömlekleri, eşofman altları ve çeşitli ev tekstili ürünleri, uygun fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Her yaştan ve her zevkten tüketiciye hitap eden bu ürünler, kış aylarında ihtiyaç duyulan ürünleri uygun fiyatlarla temin etme imkanı sağlıyor.
Mutfak Gereçlerinde Renkli ve Pratik Seçenekler
Mutfakta hayatı kolaylaştıracak ve renk katacak ürünler de BİM katalogunda yer alıyor. Lav markasının sunmuş olduğu sürahi, büyük kase, kapaklı kavanozlar ve çerezlikler, hem kullanışlı hem de estetik açıdan zengin seçenekler sunuyor. Ayrıca, pratik temizlik ürünleri ve banyo aksesuarları da BİM'in bu dönemdeki katalogunda dikkat çeken diğer ürünler arasında yer alıyor.
BİM İndirimli Ürünler Fiyat Listesi 17 Kasım tarihinden itibaren BİM mağazalarında yer alacak olan ürünler ve fiyatları şu şekilde:
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Elektronik ve Teknolojik Ürünler:
- Rks RSIII PRO X Elektrikli Bisiklet: 15.999 TL
- Dijitsu 32" HD Android Tv: 3.999 TL
- Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu: 5.499 TL
- Blaupunkt Taste Master Dijital Air Fryer: 1.999 TL
- Kumtel Cam Set Üstü Ocak: 1.999 TL
- Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge: 3.999 TL
- Arnica Blender Seti: 999 TL
- Kumtel Mini Quartz Isıtıcı: 249 TL
- Kumtel Fanlı Isıtıcı: 329 TL
- Kumtel Çİft Yönlü Isıtıcı: 599 TL
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Giyim ve Tekstil Ürünleri:
- Northpacific Dolgulu Kız/Erkek Çocuk Mont: 299 TL
- Kadın/Erkek Oduncu Gömlek: 179 TL
- Çocuk Oduncu Gömlek: 139 TL
- Kadın Eşofman Altı: 109 TL
- Erkek Eşofman Altı: 109 TL
- İkili Havlu Seti: 52,50 TL
- Molinella Yastık Kılıfı 2'li: 39,50 TL
- Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: 89 TL
- Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: 69 TL
- Casilda Home Çift Kişilik Emboss Yorgan: 599 TL
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Mutfak ve Ev Gereçleri:
- Lav Line Sürahi 1200 cc: 49,50 TL
- Lav Alinda Büyük Kase 2050 cc: 59 TL
- Lav Rose Kapaklı Kavanoz 1500 cc: 18,50 TL
- Lav Odin Meşrubat Bardağı 4'lü: 79 TL
- Lav Elegan Kupa 3'lü: 49,50 TL
- Mr Green Deterjan Hazneli Mop: 295 TL
- Clean Clear Esnek Saplı Mop: 159 TL
- Okyanus Home Banyo Seti: 289 TL
- Banyo Aksesuar Seti: 329 TL
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Çocuk Oyuncakları ve Kitaplar:
- Clementoni Işıklı ve Sesli Mikrofon: 299 TL
- Trt Çocuk Yapboz 4'lü: 45 TL
- Artenino Bebek Kitapları: 59 TL
- Kumtoys Ahşap Tak-Çak: 69 TL
- Woodoy Koordinasyon Oyunu: 159 TL
- Mgs Oyuncak İş Arabaları: 129 TL