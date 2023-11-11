Cüzdanını alan BİM'e gidecek! Bu ürünler şoke eden fiyatlarla satılıyor: 45 TL, 59 TL, 69 TL etiketleri var

17 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak katalog, çok çeşitli ürünler ve cazip fiyat listeleri ile dikkat çekiyor. Fanlı ısıtıcıdan blender setine, tatlı kaselerinden çerezliklere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan BİM, bu katalogla müşterilerine özel bir alışveriş deneyimi vaat ediyor.

BİM İndirimli Ürünler ve Fiyat Listesi

17 Kasım itibariyle BİM mağazalarında yer alacak ürünlerin fiyat listesi oldukça dikkat çekici. Teknolojik aletlerden ev gereçlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünler, her bütçeye uygun seçenekler içeriyor. Özellikle Rks RSIII PRO X Elektrikli Bisiklet, Dijitsu 32" HD Android TV ve Casper VIA M35 Cep Telefonu gibi teknolojik ürünlerin yanı sıra, günlük kullanıma yönelik Blaupunkt Air Fryer ve Kumtel ocak gibi ürünler de oldukça cazip fiyatlarla sunuluyor.

Kıyafetten Ev Tekstiline Geniş Ürün Çeşitliliği

BİM, bu katalogda sadece teknolojik ürünlerle sınırlı kalmayıp, giyimden ev tekstiline kadar birçok farklı kategoride ürün sunuyor. Northpacific çocuk montları, kadın ve erkek oduncu gömlekleri, eşofman altları ve çeşitli ev tekstili ürünleri, uygun fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Her yaştan ve her zevkten tüketiciye hitap eden bu ürünler, kış aylarında ihtiyaç duyulan ürünleri uygun fiyatlarla temin etme imkanı sağlıyor.

Mutfak Gereçlerinde Renkli ve Pratik Seçenekler

Mutfakta hayatı kolaylaştıracak ve renk katacak ürünler de BİM katalogunda yer alıyor. Lav markasının sunmuş olduğu sürahi, büyük kase, kapaklı kavanozlar ve çerezlikler, hem kullanışlı hem de estetik açıdan zengin seçenekler sunuyor. Ayrıca, pratik temizlik ürünleri ve banyo aksesuarları da BİM'in bu dönemdeki katalogunda dikkat çeken diğer ürünler arasında yer alıyor.

BİM İndirimli Ürünler Fiyat Listesi 17 Kasım tarihinden itibaren BİM mağazalarında yer alacak olan ürünler ve fiyatları şu şekilde: