Cüzdanında yer alan 10 TL'ye dikkat edin! O paralara talih kuşu kondu! Cebinizde servet yatıyor! Tam 70.000 TL...

O paralara talih kuşu kondu! Cebinizde servet yatıyor! Tam 70.000 TL... Cüzdanında yer alan 10 TL'ye dikkat edin- Bingöl'de bugün meydana gelen 10 TL sahte para olayı, şehirde büyük bir karmaşaya neden oldu. Bir müşteriden alınan 10 TL'nin sahte olduğunun ortaya çıkmasıyla gündeme gelen skandal, büyük bir endişe yaratırken, sahte paraya koleksiyon değeri atfedildi ve 70 bin TL gibi yüksek bir fiyatla satışa sunuldu.

Sahte Para Skandalı Ortamı Karıştırdı!

Konuyla ilgili olarak konuşan koleksiyoner Esat Kaplan, bu tür bir olayı kabul etmeyeceğini belirterek, "Herhangi bir şekilde bu tarz hatalı bir parayı koleksiyonuma katmam için teklif etmeleri durumunda bile kabul etmezdim. Sahte olduğu tespit edilen parayı dahi almam. Hemen polise başvururdum. Bu tür paralar, koleksiyonerlerin başını da belaya sokuyor. Bu paraları elinde bulunduranlar, hızla yüksek fiyatlarla satmayı hedefliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu paraların hiçbir değeri yok" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Hatalı Paraların Gerçek Değeri Yok!

Hatalı paralarla ilgili konuşan Kaplan, "Hatalı basım olayı" şeklinde bir durumun olmadığını vurgulayarak, "Merkez Bankası'nda basılan yüzlerce para, sensörlerle kontrol ediliyor. Bu durumu dile getirenler, aslında Merkez Bankası'nı karalamaktan başka bir şey yapmıyor. Bu, spekülasyondan öte bir durum değil" ifadelerine yer verdi.

Koleksiyonerler de Risk Altında!

Koleksiyonerlerin de bu tür paralarla başının belada olduğunu belirten Kaplan, bu paraların hiçbir değeri olmadığına dikkat çekerek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Herhangi bir şekilde bu tarz hatalı parayı koleksiyonuma katmam için bana teklif etseler kabul etmezdim. Sahte diye bile almam. Hemen polise başvururum. Bu paralar, koleksiyonerlerin de başını belaya sokuyor. Bu paraları elinde bulunduranlar, hemen arayıp yüksek fiyatlarla satmak istiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu paraların hiçbir değeri yoktur."

Bingöl'deki 10 TL sahte para skandalı, hem vatandaşları hem de koleksiyonerleri tedirgin etti. Bu tür olaylar, dikkatli olunması gereken bir hatırlatma olarak karşımıza çıkıyor.