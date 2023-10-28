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Cumhuriyetin 100. yılına özel madeni 5 TL geldi! Tasarımı muazzam

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı anısına özel olarak basılan "5 Türk lirası" madeni hatıra paraları yarın tedavüle verilecektir.

Cumhuriyetin 100. yılına özel madeni 5 TL geldi! Tasarımı muazzam
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-10-2023 17:02

Bu hatıra paralarının basımı, Bakanlığın onayı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. İşte bu özel hatıra paranın detayları ve önemi:

100. Yıl Temalı "5 Türk Lirası" Madeni Hatıra Para

Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak amacıyla basılan "5 Türk lirası" madeni hatıra para, Türk milletinin tarihindeki önemli bir döneme vurgu yapmaktadır. 100. yıl temasını yansıtan bu hatıra para, özel bir tasarıma sahiptir.

Tasarım Detayları

  • Hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu bulunmaktadır. Bu logo, Türkiye'nin 100 yıllık başarılarını ve gelişimini sembolize etmektedir. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk lirası" ibaresi yer almaktadır.

  • Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırılmıştır. Bu motif, Türk kültürünün zenginliğini ve tarihi mirasını temsil etmektedir.

  • Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "₺" sembolü, sağında ise "TC" sembolü bulunmaktadır. Bu semboller, paranın güvenliği ve sahteciliğe karşı korunmasını sağlamaktadır.

  • Alt kısmında basım yılı "2023" tarihi yer almaktadır. Bu tarih, Cumhuriyet'in kuruluş yılını simgeler.

  • Ay ve yıldız sembolleri dış halka ve göbeğin kesiştiği yere yerleştirilmiştir.

Teknik Detaylar

  • Hatıra paranın ağırlığı 8,25 gramdır.

  • Çapı ise 28,15 milimetredir.

Özel Günlerde Tanıtım

Açıklamada belirtildiği gibi, Genel Müdürlük özel günler anısına bastığı hatıra paraların tanıtımını özel günlerden bir gün önce yapmaktadır. Bu, hatıra paralarının önemini ve anlamını vurgulamak amacıyla yapılan bir uygulamadır.

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