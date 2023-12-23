Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı! Asgari Ücret belli oldu

Son dakika Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret zammı kaç TL olacak açıklaması yaptı. Asgari Ücret ne kadar zamlanacak?

Tüm Türkiye Asgari Ücret ne kadar olacak sorusuna cevap arıyor. Asgari Ücret Tespit komisyonu çalışmalarına devam ederken, Cumhuraşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz dikkat çeken bir açıklama yaptı. Asgari Ücret zammı ne kadar olacak?

Kamu Tarafı, özel sektör tarafı ve işçi tarafı müzakereye devam ediyor!

Asgari Ücrette önemli bir yolun katedildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "“Asgari ücrette 2023 yılının ocak ayında yüzde 54,7, temmuz ayında yüzde 34 olmak üzere kümülatif olarak yüzde 107,3 oranında artış yapılmıştır. 2002 yılında 184 TL olan asgari ücret 2023 yılı temmuz ayı itibariyle 11.402 TL’ye yükselmiştir. Asgari ücretteki reel artış ise yüzde 303 oranında olmuştur. 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücretin belirlenmesi için de çalışmalar devam etmektedir. Burada sosyal diyalog mekanizması işlemektedir. Asgari ücretin kamu tarafı, özel sektör tarafı ve işçi tarafı var. Bu üçü arasında bir müzakere yapılıyor.” dedi.

Asgari Ücret Zammı ve DENGE!

Asgari Ücretle ilgili rakam veremeyeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, " “Yapılan müzakerelerin sonucunu görmeden bizim bir rakam vermemiz doğru olmaz. Ancak bizim anlayışımız ortada. Biz hiçbir zaman çalışanımızı enflasyona ezdirmedik. Her zaman öncelikli meselemiz çalışanımızın refahı olmuştur. Elimizde olan tüm imkanları yine bu amaçla kullanacağız. Ancak burada bir dengenin kurulması lazım. Bir tarafta çalışanlarımızın haklı refah talepleri var. Diğer tarafta ise işverenlerimizin rekabet gücü, istihdamı, kayıt dışına kaymama meselesi var. Bu ikisi arasında bir denge oluşturarak asgari ücret zammına karar verilecek.” ifadelerini kullandı.

SON SÖZÜ ERDOĞAN SÖYLEYECEK!

İlk kararın Asgari Ücret Tespit komisyonunda açıklanması ardından son sözü Erdoğan söyleyecek. Şu an için 2 toplantı yapıldı ve herhangi bir rakam konuşulmadı. Ancak 3. toplantıda rakamın ortaya çıkacağı öğrenildi. İşveren tarafının yüzde 40, İşçi tarafının yüzde 50 üzerinde bir rakam için pazarlık yapması bekleniyor. Türkiye'de Asgari Ücret beklentisi 17.000 TL ile 18.000 TL arasında olacağı kesin. Ancak son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.