Cumhurbaşkanı Tarafından İmzalanacak: Bankalarda Kara Listede Olanlara Sicil Affı Gelerek, 70.000 TL'ye Kadar Acil Ödeme Verilecek!

Cumhurbaşkanı Tarafından İmzalanacak: Bankalarda Kara Listede Olanlara Sicil Affı Gelerek, 70.000 TL'ye Kadar Acil Ödeme Verilecek!

Cumhurbaşkanı Tarafından İmzalanacak: Bankalarda Kara Listede Olanlara Sicil Affı Gelerek, 70.000 TL'ye Kadar Acil Ödeme Verilecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-01-2024 14:24

Cumhurbaşkanı tarafından imzalanacak bu yeni kampanyada, Ekonomik sıkıntılar yüzünden bankalardaki borçlarını ödeyemeyen ve kara listede olan kişilere müjdeler geldi. 70.000 TL'ye kadar verilecek olan bu yeni nakit ödemesinde şartlara uygun olan herkes, başvuru yaparak devlet bankaları aracılığı ile kara listede olsa bile bireysel kredi alabileceklerdir. Kara listede olan ve kredi sicili bozuk olan herkes, icralık olan borçlarını kapatmaları durumunda Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapabilecek ve kredi kullanabileceklerdir. 

ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASI 

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan yeni açıklama ile birlikte 70.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kamu bankalarından başladı. En çok başvuru alınacak olan banka olarak göze çarpan Ziraat Bankası, yaptığı bu yeni açıklama ile birlikte Ziraat Bankası üzerinden hem emekli olan hem sigortalı olarak çalışan kişilere destek vereceğini açıkladı. Borçlarını kapatarak borcu yoktur kağıtları ile birlikte Ziraat bankası şubelerine başvuru yapabileceksiniz. Başvuru sonrasında kredi değerlendirmesi genel müdürlük tarafından yapılacağı için 1-4 iş günü içinde size kredi sonucu söylenecektir. Onay almanız durumunda da başvuru yaptığınız şube üzerinden kredi alabileceksiniz. 70.000 TL'ye kadar kullandığınız tüm kredilerde 24 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır. 

VAKIFBANK VE HALKBANK KARA LİSTEDE OLANLARA KREDİ ÖDEMESİ YAPACAK 

2 kamu bankası da bu kredi kampanyasına yeşil ışık yaktı. Banka hesabı olan veya yeni müşteri olan herkes 70 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi alabileceklerdir. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kara listede olup, İhtiyaç kredisi kullanacak olan her birey banka şubelerinden başvuru yapabileceklerdir. 

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