Cumhurbaşkanı Tarafından Bu Sefer TC Vatandaşı Olanlara Müjde Geldi! 40 Bin TL Hazırlanıyor!

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan yeni duyuru da emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların devlet destekli ihtiyaç kredilerinden faydalanarak düşük faizlerle kamu bankaları üzerinden yeni bir kredi paketine başvuruları gerçekleştirilecek. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan 40.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 ay vadeye 24 ay vade ve 12 ay vade Kredi ödeme tablosu oluşturarak başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyaları hemen katılabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğunuz Kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen tüm bireysel müşteriler için yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında şartlara uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu hemen vermektedir. 3 kamu Bankası tarafından da işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirerek ödemeler alabileceğiniz bu Kredi kampanyasına katılmak için 18 yaşından büyük olmanız ve kredi puanınızın da yüksek olması gerekiyor.

3 kamu Bankası tarafından da başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi ödemelerini alabileceğiniz bu yeni kampanyalara katılarak dilediğiniz zaman işlemlerinizi yapabilecek ve bireysel kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda maaş müşterisi olması istenirken sigortalı olarak çalışan vatandaşların ise Son işyerlerinde 6 aydır kesintisiz olarak sigortalarının yatması isteniyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan bireysel müşteriler için başlatmış olduğu bu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan bütün müşterilere aynı gün içinde hizmet sunuyor.