Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Sonrasında Duyurdu! EMEKLİLERE MÜJDELER GELDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda, emeklilere yönelik müjdeyi duyurdu. Erdoğan, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyelerin 2024 yılı itibariyle %50 artırıldığını ve yeni miktarın 3 bin lira olduğunu belirtti. Kurban Bayramı ikramiyesinin ise 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Erdoğan, bu artışın tek kalemde emeklilere toplam 42 milyar lira ödeme anlamına geldiğini söyledi.

Erdoğan, açıklamalarına, eğitim sırasında kaza geçiren iki pilotun hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileyerek başladı. "Bu sabah eğitim sırasında kaza kırıma uğrayan uçağımızda şehit olan iki pilotumuza Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Hava Kuvvetlerine ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin" dedi.

Seçimlerin Ardından Görevde Bir Yıl

Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından oluşturdukları kabinenin birinci yılını tamamladığını hatırlattı. Bu dönemde Türkiye'ye hizmet etme imkanını verdikleri için Rabbine ve milletine şükranlarını sundu. "85 milyonun her bir ferdine şahsımıza, partimize ve ittifakımıza duydukları güven için yürekten teşekkür ediyorum. Kabine üyeleri olarak hep birlikte aziz milletimizin teveccühüne mazhar olabilmenin gayretindeyiz" dedi.

Demokrasilerin ilk ve öncelikli şartının halka hesap vermek olduğunu vurgulayan Erdoğan, 22 yıla yaklaşan iktidarları döneminde 18 kez sandıkta millete hesap verdiklerini ve hepsinde de ibra olduklarını belirtti. "Her yıl bütçe ve kesin hesap görüşmelerinde milli iradenin tecelligahı olan Meclis'e hesap verdik, veriyoruz. Bunların dışında 81 vilayetimizin tamamında katıldığımız toplantılarda ve mitinglerde doğrudan milletimize hesap verdik" dedi.

Hükümetin Her Kesimi Kucaklayıcı Yaklaşımı

Erdoğan, hükümetlerinin 85 milyonun tamamının hükümeti olduğunu vurguladı. "Emekçinin olduğu kadar işverenin de hükümetiyiz. Köylünün olduğu kadar şehirlinin de hükümetiyiz. Çiftçinin olduğu kadar memurun, emeklinin de hükümetiyiz. Gençlerin olduğu kadar kadınların, yaşlılarımızın da hükümetiyiz. Batıda yaşayanların olduğu kadar doğuda yaşayanların da hükümetiyiz. Bize oy verenler kadar tercihini farklı yönde kullananların da hükümetiyiz" dedi.