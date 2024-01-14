Cumhurbaşkanı onayı bastı! Emeklilere ve Çalışanlara ilave ödemeler olacak, En düşük 5000 TL olacak!

Cumhurbaşkanı onayı bastı! Emeklilere ve Çalışanlara ilave ödemeler olacak, En düşük 5000 TL olacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-01-2024 14:28

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan yeni duyuruda, Kamu bankaları tarafından hem çalışan kişilere hem de emekli olan kişilere destek olunacağı açıklandı. Banka tarafından yapılan bu yeni kampanyalarda, Nakit kredi alacak kişilere uygun faizlerle ödemeler verilecektir. Kredi alacak kişiler uygun faizlerle bu ödemeleri hemen hesaplarına atacaklardır. Kredi almak için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank sizlere en az 5000 TL ve üzerinde ödemeler yapacaklardır.

DEVLET BANKALARI VERECEK

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabı olan herkes için yeni bir açıklama yapıldı. Banka müşterisi olmanız durumunda devlet destekli yeni bir kredi kampanyası duyuruldu. Emekli olan kişilerin emekli maaşları bu 3 kamu bankasında olması ile birlikte, Sigortalı olarak çalışan kişiler ise en az 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda kredi alabileceklerdir. Bu şekilde sizlerde bu bankalardan yararlanacağınız yeni kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

En az 5000 TL olarak verilecek bu ödemelerde, Devlet destekli olarak verilecek kredi limitleri üst limitleri 50 bin TL olacak. 50 bin TL’ye kadar 36 ay vadeye kadar kredi alabileceksiniz. 36 ay vadeye kadar alınacak bu kredilerde ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak da kredi kullanımı yapabileceksiniz. 5000 TL ve üzerinde işlemler yapılacak olup kredi alacak kişilere uygun faizlerle bu ödemeler verilecektir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi alacak kişilere 5 dakika içinde sonuç verilecektir. 3 kamu bankası resmi internet sitesi veya bankanın mobil uygulamaları üzerinden de kredi alabileceksiniz.

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