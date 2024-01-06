Cumhurbaşkanı noktayı koydu! Emeklilere verilecek ilave zam belli oldu! Kök maaş ve Refah payı bu maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı noktayı koydu! Emeklilere verilecek ilave zam belli oldu! Kök maaş ve Refah payı bu maaşlara eklenecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-01-2024 19:47

2024 yılına girerken emeklileri sevindirecek bir haber var! Son dakika bilgilerine göre, hükümet 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda emeklilere ek zam yapma kararı aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37,57, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 49,2'lik zamların ardından şimdi gözler refah payı zammında.

3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı ve bu veriler, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37,57'lik zam oranını belirledi. Ancak memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 49,2'lik zam, emekliler arasında 11-12 puanlık bir fark yarattı. Bu durum, emekliler arasında adalet taleplerini yükseltti ve sosyal medyada geniş bir tepki dalgasına neden oldu.

Hükümet, bu tepkilere kulak vererek harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından emeklilere refah payı zammı için çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri arasındaki zam farkını kapatmayı hedefliyor.

Şu an için refah payı zammı oranı belirlenmemiş olsa da, emeklilere yapılacak ek zamın adaleti sağlamaya yönelik olduğu biliniyor. Hükümetin bu adımı, emeklilerin maddi refahlarını artırmaya ve ekonomik anlamda daha güvende hissetmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

2024 yılında emeklilere yönelik yapılan bu hamle, ekonomik şartlara uygun olarak maaşların artırılması ve adaletin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri arasındaki zam farkının kapatılması, emeklilerin taleplerine duyarlılık gösterildiğini gösteriyor. Bu gelişmeler, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan hükümet politikalarının bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Emeklilere yönelik bu olumlu adımların devam etmesi ve maaş artışlarının sürmesi, ülkedeki emeklilerin ekonomik güvenini artırabilir ve yaşam kalitelerini iyileştirebilir.

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