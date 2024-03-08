Cumhurbaşkanı müjdeleri verdi! 150.000 TL'ye kadar nakit ödeme verileceği açıklandı!

2024 yılında evlilik planları yapan çiftler için sevindirici bir haber var! Cumhurbaşkanı tarafından seçim beyannamesi kapsamında duyurulan evlilik kredisi fırsatı hayata geçiyor. Aile ve Gençlik Bankası tarafından sunulan bu özel kredi, evlilik hazırlıkları, düğün masrafları, mobilya alımları ve balayı gibi ihtiyaçları karşılamak isteyen çiftlere büyük bir destek sağlayacak.

Faizsiz ve Uzun Vadeli Finansman İmkanı

Faizsiz ve uzun vadeli bir kredi olan bu teklif, çiftlere 150.000 TL'ye kadar ulaşabilen bir finansman imkanı sunuyor. Kredi, 2 yıl boyunca geri ödemesiz olarak sunulacak ve ardından 48 ay vadeyle düşük faiz oranlarıyla geri ödeme fırsatı sunacak. Bu müjde, Şubat ayında duyurulmuş ve son olarak 8 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından yeniden vurgulanmıştır.

Başvuru Detayları Yakında Açıklanacak

Başvuruların nasıl yapılacağına dair detaylar henüz tam olarak netleşmemiş olsa da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen bu hizmetin ayrıntıları yakın bir zamanda açıklanması beklenmektedir. Başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırları gibi detaylar ilerleyen dönemde netleşecektir.

Cumhurbaşkanının Açıklamaları ve Aile Destek Hizmetleri

Cumhurbaşkanı, bu evlilik kredisi fırsatını aileleri desteklemek ve yeni evlenen çiftlere finansal bir kolaylık sunmak amacıyla hayata geçirdiklerini belirtmiştir. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankası'nın hizmetleri arasında çocukların eğitimi ve aile kurumunu korumaya yönelik destekler de bulunmaktadır.