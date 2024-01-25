Cumhurbaşkanı İmzasıyla Artık Emeklilere Hemen Nakit Ödenecek! 10-20-30 BİN TL Emekliye İlave Ödeme Yapacak Bankalar Belli Oldu 

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bu duyuruda 10 bin TL ve 30 bin TL arasında emekli maaşlarına ek ödeme verileceği açıklandı. Ziraat bankası ve diğer kamu bankaları tarafından verilecek bu kredi kampanyasında banka müşterisi olmanız durumunda hemen aynı gün içinde destek alabileceksiniz. Devlet destekli olarak hemen hesabınıza yatacak olan bu tutarlardaki krediler, 10 bin TL ve 30 bin TL arasında ödeme olarak sizlere sunulacaktır. Kredi alacak kişilere, 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu krediler için emekli maaşlarınızın Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden almanız durumunda işlem yapabilirsiniz.

EMEKLİLERE EK ÖDEME KOLAYLIĞI!

Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan bu kampanyada, Daha önceki aylarda 5000 TL'ye kadar ödemeler veriliyordu. Şimdilerde ise maaş zamları sonrasında bu tutarlar yükseldi. 30 bin TL'ye kadar alabileceğiniz bu yeni kampanyadan yararlanmak için Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru yapmanız istenmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu yaparak hemen aynı gün içinde 30 bin TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden aldığınız emekli maaşında, Daha önce kredi aldıysanız ve bu kredileri düzenli ödediyseniz, 30 bin TL ödeme alabilirsiniz. Bu şartlara uygun olan emekliler başvurularını isterlerse banka şubeleri üzerinden kolayca yapacak isterlerse de banka şubelerine gitmeden MOBİL uygulama üzerinden kolayca yapacaktır.

Emekli maaşlarına ek olarak verilecek bu kredilerde, Ek ödeme onayı alacak olan kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar sizlere destek verilecektir. Emekli ek ödemesi için başvuru yapacak olan kişiler, en yakın banka şubesine giderek kredileri hesaplarına atabilecek ve bu kredileri hesaplarından istedikleri zaman kullanabileceklerdir.