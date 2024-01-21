Cumhurbaşkanı İmzaladı! Pazar Gününden Sonra Emekli Olanlar 15000 TL Ek Ödeme Alabiliyor, Listesi Açıklandı!

Cumhurbaşkanı İmzaladı! Pazar Gününden Sonra Emekli Olanlar 15000 TL Ek Ödeme Alabiliyor, Listesi Açıklandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2024 10:19

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar, promosyon ücretlerine güncelleme yaparak emeklilere cazip teklifler sunmaya başladı. Özellikle SSK, Bağ-Kur, 4C ve EYT emeklilerini hedef alan bu promosyon kampanyaları, ING Türkiye'nin rekor teklifiyle zirve yapmış durumda. 15.000 TL'ye varan nakit destek ödemesi ile ING Bank, emeklilere adeta piyango gibi bir ödeme vadediyor. Sadece dijital başvuru ile elde edilebilecek bu avantajlı kampanyadan yararlanmak için emeklilerin 31 Ocak'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

ING Türkiye, emeklilere yönelik başlattığı promosyon kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere 4C ve EYT emeklilerine sunulan bu promosyon, 15.000 TL'ye kadar nakit destek içeriyor. Emekliler, 3 yıllık maaş taşıma başvurusu yaparak 10.000 TL promosyon alırken, aynı zamanda ek olarak 5.000 TL fatura ödeme talimatına ödeme alma fırsatına sahip olacaklar. ING Bank'ın toplam promosyonu, 15.000 TL olarak emeklilerin IBAN numaralarına yatırılacak.

ING Bank, emeklilere sunduğu bu rekor promosyonu elde etmek isteyenlere büyük bir kolaylık sağlıyor. 1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyadan yararlanmak için emeklilerin tek yapması gereken, dijital ortamda hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapmak. Banka şubesine gitmeye gerek kalmadan gerçekleştirilecek dijital başvurularla ING Bank'ın rekor promosyonu, 31 Ocak tarihine kadar başvuruları tamamlayan emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

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