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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sözü gerçekleşti! SGK başvuru ekranı açıldı 100 bin TL'lik para dağıtacak

Türkiye hükümeti, aile birliğini güçlendirmek ve evliliği teşvik etmek amacıyla önemli adımlar atıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sözü gerçekleşti! SGK başvuru ekranı açıldı 100 bin TL'lik para dağıtacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-11-2023 08:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuna göre, Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla evlenmeyi planlayan çiftlere yönelik özel bir kredi programı hayata geçiriliyor.

Evlilik Kredisinin Detayları

Bu yeni uygulama, yeni evlenecek çiftlere, geri ödemesiz iki yıl ve 48 ay vadeli, faizsiz olarak 150 bin Türk Lirası tutarında bir evlilik kredisi sunmayı hedefliyor. Bu kredi, evlilik hazırlıklarında çiftlere ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor.

Aile ve Gençlik Bankası'nın Rolü

Aile ve Gençlik Bankası'nın faaliyet alanı, aile birliğini koruma ve destekleme hedefi doğrultusunda genişletiliyor. Bu banka, evlilik kredisi dışında da ailelerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli hizmetler sunacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Evlilik Ödeneği Duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), evlilik ödeneği başvurularının başladığını açıkladı. Bu ödenek, SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir veya aylık alan kız çocuklarına verilecek.

Evlilik Ödeneğinin Tanımı ve Şartları

Evlilik ödeneği, gelir veya aylığı kesilen kız çocuklarına, evlenme tarihindeki gelir veya aylığın iki yıllık tutarı olarak verilecek. Bu ödeneğin alınabilmesi için hak sahibi kız çocuklarının, evlenme tarihini kanıtlayan belgeleri SGK'ya sunmaları gerekiyor.

Ödeneğin Etkileri ve Süreci

Evlilik ödeneği alan kız çocuklarının gelir veya aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulacak. Bu durdurma, iki yıl sürecek ve sonrasında gelir veya aylıklar tamamen kesilecek. Ayrıca, diğer hak sahiplerinin gelir veya aylıklarının bu süreçte artırılacağı belirtilmiştir.

Türkiye hükümetinin bu yeni uygulamaları, evlilik ve aile birliğini destekleyici önemli adımlar olarak görülmekte. Evlilik kredisi ve evlilik ödeneği, özellikle genç çiftlere ekonomik destek sağlayarak, sosyal ve ekonomik istikrarın güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

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