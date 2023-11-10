Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika asgari ücret ve emekli zammı açıklaması!

Bu ziyaretin Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkiler açısından önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesine dair görüş alışverişinde bulundu.

Ekonomik Gelişmeler ve Asgari Ücret Zammı

Ziyaretin dönüşünde uçakta gazetecilerle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle enflasyonla mücadele ve asgari ücret zammı konusuna değinen Cumhurbaşkanı, alınan tedbirlerin etkisini ve gelecek planları hakkında bilgi verdi.

Enflasyonla Mücadelede Kararlılık

Cumhurbaşkanı, küresel bir sorun haline gelen enflasyonla mücadelenin Türkiye için de önemli bir gündem maddesi olduğunu belirtti. Erdoğan, "Enflasyonun belini kırdık, etkilerini önümüzdeki süreçte sileceğiz" diyerek, hükümetin bu konudaki kararlı tutumunu vurguladı.

Çalışan ve Emeklilere Yönelik Destekler

Asgari ücrete yapılan tarihi zammın altını çizen Erdoğan, bu hamlenin çalışanlara yönelik ciddi bir destek olduğunu ifade etti. Ayrıca, emeklilerin maaşlarında yapılan artış ve onlara daha fazla rahatlık sağlayacak çözümlerin geliştirildiğini açıkladı.

Emeklilere İkramiye Ödemesi

Özellikle emeklilere yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesine de değinen Cumhurbaşkanı, bu ödemenin kısa vadede emeklileri rahatlatacağını ve bu ay içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti.

Asgari Ücret Zammı ve İşçi-İşveren İlişkileri

Erdoğan, asgari ücret konusunun kendi takvimine sahip olduğunu ve işçilerin ara zamla rahatlatıldığını belirtti. Ayrıca, işçi ve işveren kesimlerini bir araya getirerek en makul çözümün bulunacağına inancını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları, Türkiye'nin hem iç hem de dış politika açısından önemli bir dönemden geçtiğini gösteriyor. Ekonomik gelişmeler ve sosyal destekler, hükümetin gündemindeki öncelikler arasında yer alıyor. İlerleyen dönemde alınacak ek tedbirler ve uygulamalar, bu gelişmelerin seyrini belirleyecek önemli faktörler olacak.