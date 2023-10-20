Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mest eden talimat: 81 ilde kiracılara müjde üstüne müjde verildi

Son dakika açıklamalarıyla, ev sahibi olmak isteyenler için umut verici düzenlemeler geliyor. Bu haberimizde, Türkiye'de ev sahibi olmayan vatandaşlar için yapılan son dakika açıklamalarını ve 3 önemli müjdeyi ele alacağız.

1. Müjde: Her Sene 100 Bin Sosyal Konut

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 12. Kalkınma Planı'na göre, 2028 yılına kadar Türkiye genelinde her sene 81 şehre toplamda 500 bin sosyal konut yapılması planlanmaktadır. Bu sosyal konutlar, dar gelirlilere uygun taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunacaktır. Başvuruların 2024 yılında başlaması planlanıyor ve aylık ödemelerin 6 bin lira civarında olması bekleniyor.

2. Müjde: Kiralık Sosyal Konutlar Geliyor

İkinci müjde, kiralık ev arayan vatandaşlara geliyor. Devlet ve özel sektör işbirliği ile sosyal konutlar inşa edilecek ve bu konutlar uygun fiyatlarla dar gelirlilere kiralanacaktır. Kiralık sosyal konutların kira ücreti, vatandaşların gelirine göre düşük tutulacak ve 4-5 bin lira arasında olması bekleniyor.

3. Müjde: İlk Ev Alacaklara Özel Konut Kredisi

Üçüncü müjde, ilk defa ev alacaklara yönelik bir konut kredisi fırsatını içeriyor. 12. Kalkınma Planı çerçevesinde, ilk ev almak isteyenlere kolaylık sağlanacak, uygun faiz oranları ve vade seçenekleri sunulacaktır. Bu düzenleme meclisten geçtikten sonra ilgili kurumlar harekete geçecek ve kiralık ve satılık sosyal konutlar ile ilk ev alacaklara uygun kredi verilecektir.

Düzenlemenin Meclise Gelme Süreci

Kalkınma Planı kapsamında yapılan bu düzenlemelerin meclisten geçmesi bekleniyor. Bu düzenlemeler meclisten geçtikten sonra ilgili kurumlar harekete geçecek ve uygulamalar başlayacaktır.

Türkiye'de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için umut verici düzenlemeler yolda. Sosyal konutlar, uygun kira bedelleri, ve özel konut kredisi gibi avantajlar, ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?

Sosyal konut başvuruları 2024 yılında başlaması planlanmaktadır.

2. Kiralık sosyal konutlar ne zaman kiraya verilecek?

Kiralık sosyal konutların kiraya verilme süreci düzenlemelerin meclisten geçmesinin ardından başlayacaktır.

3. İlk defa ev alacaklara özel konut kredisi ne zaman başlayacak?

İlk defa ev alacaklara özel konut kredisi, düzenlemelerin meclisten geçmesi ve ilgili kurumların kararlarının alınmasının ardından başlayacaktır.

4. Aylık ödemeler uygun mu?

Aylık ödemeler, dar gelirli vatandaşlar için uygun olacak şekilde düzenlenmeye çalışılacaktır. Ancak aylık ödemelerin detayları ilerleyen süreçte açıklanacaktır.

5. Başvuru süreçleri nasıl işleyecek?

Başvuru süreçleri ve gereklilikleri ilan edildiğinde ilgili kurumlar tarafından açıklanacaktır. Başvuru süreçlerini dikkatle takip etmek önemlidir.