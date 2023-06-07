Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4A, 4B ve 4C EYT'lilere seçim sonrası açıklama! Son nokta koyuldu 48 49 50 51 52 53 54 yaş aralığı dikkat

Son nokta koyuldu 48 49 50 51 52 53 54 yaş aralığı dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4A, 4B ve 4C EYT'lilere seçim sonrası açıklama- Türkiye'de milyonlarca EYT'li vatandaş için emeklilik konusu hala gündemin en önemli maddelerinden birini oluşturuyor. Herkesin emeklilik hayali kurduğu ülkemizde, emeklilik hesaplamaları da büyük bir önem taşıyor. Ancak bu süreçte 4A, 4B ve 4C gibi farklı mevzuatlar ve gruplar arasında farklılıklar bulunabiliyor.

Bu nedenle her bireyin kendi emeklilik durumunu sorgulayabilmesi için gerekli bilgilere ulaşması gerekiyor. SGK'dan alınacak net bilgiler, emeklilik hazırlıklarına başlamak için büyük bir öneme sahip.

Emeklilik için 48-54 yaş aralığında yer alan vatandaşlar da bu süreçte emeklilik grupları arasında yer alıyor. Kadınların doğum borçlanması ve erkeklerin askerlik borçlanması gibi imkanlar sayesinde emeklilik yaşları düşebiliyor. Bu noktada en önemli faktör ise işe başlama tarihi olup, duyurulmuş tarih öncesinde de sigorta girişi yapılanlar yaş koşulundan faydalanabiliyor. Kadınlar 50 yaşına kadar, erkekler ise 55 yaşına kadar emeklilik fırsatlarından yararlanabiliyor.

4A grubu için kadın ve erkeklerin emeklilik nitelikleri farklılık gösterebiliyor. Emeklilik nitelikleri, sigorta başlangıç tarihleri, prim ödemeleri ve yaş gibi faktörlere göre belirleniyor. Bu faktörlere göre emeklilik nitelikleri üç farklı tarih üzerinden değerlendirilebiliyor.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapılan kişiler, ilk emeklilik tarihlerine tabi tutulurken, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe giriş yapanlar, 25 yıl sigorta süresi ve 50 yaş şartını yerine getirerek emekli olabiliyor.

30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe başlayanlar ise belirli koşullara göre emekli olabiliyor. Kadınlar için emeklilik yaşı, sigorta başlangıç tarihleri ve prim ödeme gün sayılarına göre belirleniyor. Örneğin, 1978 doğumlu bir kadın için emeklilik yaşı, 25 yıl sigorta süresi ve 5375 prim gün sayısına sahip olması durumunda 50 yaş olacak.

Birçok çalışan, çalışma hayatının yükünden erken kurtulup emeklilik hayallerini gerçekleştirmek istemektedir. Erken emeklilik, bu amaçla çalışanların gözdesi haline gelmiştir. Ancak erken emeklilik için belirli şartlar bulunmaktadır. Peki, erken emekli olmak için neler gereklidir?

Erken emekli olabilmek için öncelikle belli bir yaş sınırını doldurmanız gerekmektedir. Türkiye'de genel olarak kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler için ise 60'tır. Ancak erken emeklilik hakkı kazanabilmek için bu yaş sınırlarının altında olmanız gerekmektedir.

Bununla birlikte emekli olabilmek için belirli bir sigorta prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir. Genellikle bu süre 7000-9000 arasında değişmektedir. Yani, belirli bir süre boyunca sigorta primi ödemeniz ve prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.

Erken emeklilik için bir diğer önemli faktör ise prim ödemelerinizin düzenli olarak yapılmış olmasıdır. Ödemelerinizi aksatmadan ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmeniz erken emeklilik için önemli bir kriterdir. Ayrıca erken emeklilik için bazı mesleklerde daha düşük bir prim gün sayısı gerekmektedir. Örneğin, maden işçileri, öğretmenler veya sağlık çalışanları gibi bazı meslek grupları erken emeklilik imkanından daha kolay faydalanabilmektedir. Erken emeklilik hakkınızı kazanmanız durumunda emekli maaşınızda da bazı kesintiler olabileceğini unutmamalısınız. Emeklilik maaşınızın tam olarak ne kadar olacağına ilişkin hesaplamaları yaparken bu durumu göz önünde bulundurmanız önemlidir.