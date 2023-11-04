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Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen talimat verdi: Fiat Doblo ve Fiorino'da ÖTV sıfırlandı! İşte vergisiz fiyat listesi...

Sıfır araç fiyatlarındaki artışlar, döviz kuru ve enflasyonun etkisiyle devam ederken, hükümetin bu durumu hafifletmek için adımlar attığı gözlemleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen talimat verdi: Fiat Doblo ve Fiorino'da ÖTV sıfırlandı! İşte vergisiz fiyat listesi...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-11-2023 15:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ile ilgili açıklamaları, sıfır araç alımını düşünen tüketiciler için önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. Açıklanan yeni düzenlemelere göre, belirli kriterleri karşılayan kişilere ÖTV indirimi sağlanacak. Bu yazıda, ÖTV indiriminden kimlerin faydalanabileceği ve indirimli fiyatların ne anlama geldiğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Hangi Araçlar ÖTV'siz Satılacak?

Yapılan yeni düzenlemeler ile ÖTV'siz satış imkânı tanınan araçlar şunlardır:

  • Şehir içi taksi,
  • Dolmuş,
  • Minibüs,
  • Midibüs,
  • Otobüs,
  • Çekici işletmeciliği yapanlar,
  • Kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflar.

Bu araçlar, ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olup, esnafların işlerini daha verimli ve ekonomik koşullar altında sürdürebilmeleri için vergi avantajı sunmaktadır.

ÖTV'siz Araç Satışı Kimleri Kapsıyor, ÖTV İndirimi Kimler İçin Geçerli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği gibi, bu ÖTV muafiyeti, ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflar için geçerli olacak. Yenileme işlemi, aynı tür araçlar için yapılacak ve esnaflar yeni araç alımlarında ÖTV ödemekten muaf tutulacaklar. Bu durum, özellikle yerel esnafın mali yükünü hafifletecek ve ticari faaliyetlerini destekleyecek bir hamle olarak karşılanıyor.

2023 Model ÖTV'siz Fiat Doblo ve Fiorino Satış Fiyatları

ÖTV indirimi sonrasında belirli esnaf grupları için özel olarak belirlenen fiyatlar şöyle:

  • 2023 model Fiat Doblo CARGO 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 Donanım Paketi: 654.400 TL
  • 2023 model Fiat Doblo CARGO MAXI 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 Donanım Paketi: 757.600 TL
  • 2023 model Fiat Doblo URBAN 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 Donanım Paketi: 805.400 TL
  • 2023 model Fiat Fiorino POP 1.4 77 Hp Fire E6DF Donanım Paketi: 498.400 TL
  • 2023 model Fiat Fiorino SAFELINE 1.4 77 Hp Fire E6DF Donanım Paketi: 511.500 TL
  • 2023 model Fiat Fiorino PREMIO 1.4 77 Hp Fire E6DF Donanım Paketi: 533.200 TL

Yukarıda belirtilen fiyatlar, yalnızca ilgili yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi ve kriterleri karşılayan esnaf ve sanatkarlar için geçerli olacak.

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