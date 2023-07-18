Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı! Kendi evini yapmak isteyen vatandaşlara 1.3 milyon TL verilecek! İşte başvuru kapısı

Kendi evini yapmak isteyen vatandaşlara 1.3 milyon TL verilecek! İşte başvuru kapısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 11 ilde meydana gelen büyük depremlerin yol açtığı felaketi ortadan kaldırmak ve depremzedeleri evlerine kavuşturmak için hızla çalışmalar yürüttüğünü duyurdu. Bu çerçevede, TOKİ'nin inşa ettiği konutların hızla yükseldiği bölgede, kendi evini yapacaklara destek verilmesini içeren bir kampanya başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Mehmet Özhaseki, yapı ve dönüşüm ofislerinin açıldığı 22 farklı noktadan başvuruların alınacağını ve vatandaşlara hem hibe hem de faizsiz kredi desteği sağlanacağını belirtti. Bakan Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize bekliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız, Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181 hattından projemiz hakkında detaylı bilgi alabilirler" şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını ve vatandaşların bakanlık Çağrı Merkezi ALO 181 numarası üzerinden de projeye ilişkin ayrıntılı bilgi edinebileceğini belirtti. Bunun yanı sıra, Bakanlığa ait iki gezici TIR, deprem bölgesinde aktif olarak dolaşarak tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapacak.

Proje Detayları

Bakan Özhaseki, yerinde dönüşüm projesi kapsamında kendi evini yapmak isteyen vatandaşlara destek sağlanacağını belirterek, "Yerinde Dönüşüm projesiyle deprem bölgesinde kadim mahalle kültürünü koruyor, meydanları, çarşıları, kadim yapıları, tarihi silueti ve değerleriyle 11 şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz" dedi ve projenin deprem bölgesindeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olacağını ifade etti. Bakan, "Bakanlığımızın denetiminde yerinde dönüştürülecek konutlara 500 bin lira, iş yerlerine ise 250 bin lira hibe veriyoruz. Konutlarda 500 bin liradan 800 bin liraya, iş yerlerinde 250 bin liradan 500 bin liraya kadar 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli faizsiz kredi desteği sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Konut ve İşyerinde Hibe Desteği Detayları

İlk aşamada 5 ilde 22 ofisin açıldığını duyuran Bakanlık, bu ofislerin bulunduğu illeri ve ilçeleri şu şekilde bildirdi:

Hatay: Antakya, Defne, İskenderun, Belen, Kırıkhan, Samandağ, Hassa. Kahramanmaraş: Dulkadiroğlu, 12 Şubat, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu, Afşin. Malatya: Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir. Adıyaman: Merkez, Gölbaşı, Besni, Kahta. Gaziantep: İslahiye, Nurdağı.

Başvurular

Söz konusu projeye başvurular bugün itibarıyla başlamıştır. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi yukarıda belirtilen illerdeki ofisler aracılığıyla da gerçekleştirilebilecektir.