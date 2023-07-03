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Cumhurbaşkanı Erdoğan onayı verdi! Temmuz ayında ödemeler olacak! Bu hafta emekliye 18.000 TL ödeme var!

Son dakika haberine göre, emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlara devlet destekli nakit ödemeler yapılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayı verdi! Temmuz ayında ödemeler olacak! Bu hafta emekliye 18.000 TL ödeme var!
Yayın Tarihi : 2023-07-03 09:56

Bu hafta emekliye 18.000 TL ödeme var! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayı verdi! Temmuz ayında ödemeler olacak-  Son dakika haberine göre, emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlara devlet destekli nakit ödemeler yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda, ihtiyaç kredisi almak isteyen emeklilere Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla 18000 TL'ye kadar ödeme imkanı sunulacak. Emekli olan kişiler, nakit ihtiyaçları olduğunda başvurularını gerçekleştirerek istedikleri zaman bu bankalar üzerinden 18000 TL'lik ödeme alabilecekler.

Emekli maaş hesapları üzerinden yapılan başvurular sonucunda, 36 aya kadar vade seçeneği sunulan kredilerle rahat bir nefes alınabilecektir. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, nakit ihtiyacı olan ve kredi kullanmak isteyen tüm emekli vatandaşlara uygun faizlerle hızlı bir şekilde kredi ödemelerini gerçekleştirecektir. Bu bankaların başlattığı kredi kampanyalarında, daha önce kredi onayı almayan emeklilere daha yüksek limitlerde kredi verilebilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayı verdi! Temmuz ayında ödemeler olacak! Bu hafta emekliye 18.000 TL ödeme var!

Emeklilere kamu bankaları üzerinden nakit kredi başvurusu yapmak için, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitelerine girerek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvuruda bulunacak olan kişilerin emekli maaşlarını bu bankalardan almaları gerekmektedir. Emekli maaş hesabı üzerinden internet bankacılığı uygulaması aracılığıyla yapılan kredi başvurularıyla hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanılabilecektir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde başvuru sonucu verilmekte ve onaylanan kredi tutarı aynı gün içinde hesaplara yatırılmaktadır.

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