Cumhurbaşkanı Erdoğan onayı verdi: Kredi kartları için taksit ve nakit çekim kararı duyuruldu

Bu program, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ortak çalışması sonucu hazırlandı. Peki, bu programda neler var? Hangi konular öne çıkıyor? İşte detaylar...

Enflasyon ve Para Politikalarında Yeni Dönem

Cumhurbaşkanlığı kararının yayınlanmasıyla birlikte, enflasyon ve para politikaları başlığında yeni tedbirlerin yolda olduğu belirtildi. Bu tedbirlerin amacı, ekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu kontrol altına almak olarak ifade edildi.

81 İlde Sosyal Konut Müjdesi

Konut sektörüne yönelik atılacak adımlar da programda yer buldu. Konut arzının hızlandırılacağı ve bu sayede kiraların ve konut fiyatlarının düşeceği belirtildi. Ayrıca, deprem konutlarının hemen teslim edileceği, sosyal konut projelerinin hayata geçirileceği ve dijital kayıt sisteminin kurulacağına dikkat çekildi.

Yerli Üretim ve Çevreci Araçlara Öncelik

Devletin araç alımlarında yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik vereceği belirtildi. Bu, hem yerli üretimi teşvik edecek hem de çevre bilincini artıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Genç Üniversitelilere BES Teşviki

25 yaşından küçük üniversite öğrencileri için Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılım teşvikleri getirileceği belirtildi. Bu, gençlerin geleceğini garanti altına almak için atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

2024 Yılı Ekonomik Beklentileri

Programda, 2023 yılı sonu büyüme beklentisinin yüzde 4.4, 2024 yılında ise yüzde 4 olacağı belirtildi. Enflasyon beklentisi ise 2023 yılı sonu için yüzde 65, 2024 yılı sonu için yüzde 33 olarak açıklandı. İşsizlik oranlarına bakıldığında, 2023 yılı sonu için yüzde 10.1, 2024 yılı sonu için ise yüzde 10.3 beklentisi olduğu görülüyor. İthalat hedefleri de programda yer buldu. 2023 yılı sonu ithalat hedefinin 255 milyar dolar, 2024 yılında ise 267 milyar dolar olacağı belirtildi.

Kredi Kartlarına Yeni Düzenlemeler Geliyor

Kredi kartlarına yönelik yeni düzenlemelerin geleceği de programda yer aldı. Bu düzenlemelerin amacı, enflasyonu artıran hareketliliği azaltmak. Bu kapsamda, kredi kartlarıyla yapılan alışverişlere yeni düzenlemeler getirileceği ve nakit çekimde taksit sayısına yönelik ilave önlemler alınacağı belirtildi.