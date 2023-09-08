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Cumhurbaşkanı Erdoğan onayı verdi! 150.000 TL faizsiz destek kredisi hesaplara yatıyor!

Türkiye ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor ve vatandaşlar bu olumsuz duruma devlet müdahalesiyle çözüm arıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayı verdi! 150.000 TL faizsiz destek kredisi hesaplara yatıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-09-2023 12:08

150.000 TL faizsiz destek kredisi hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayı verdi- Türkiye'nin ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bu dönemde, devletin faizsiz destek kredileri sunması vatandaşları büyük bir umutla dolduruyor. Faizsiz, uzun vadeli ve geri ödemesiz dönem gibi avantajlarla desteklenen bu krediler, ekonomik sıkıntıların üstesinden gelme yolunda önemli bir adım olarak görünüyor. Ekonomik dengeyi sağlama çabalarının bir parçası olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşlara faizsiz destek kredileri verilmesi planlanıyor. İlgili bakanlıklar da bu kredilerin detaylarını hazırlıyor. 

Yeni Destek Kredisi Koşulları

Destek kredisi haberleri, vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Ancak, bu kredinin koşulları da merak ediliyor. Kamuoyuna açıklanan bilgilere göre, destek kredisinin mali koşulları netleşti ve bu koşullar oldukça cazip görünüyor.

Faizsiz Kredi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla verilecek olan destek kredisi için en dikkat çekici özelliklerden biri faizsiz olmasıdır. Günümüzde ihtiyaç kredilerinin faiz oranları bile yüzde 3,35'e çıkarken, devlet tarafından verilecek destek kredisi tamamen faizsiz olacak. Bu, kredi alanların geri ödemelerinde herhangi bir faizle karşılaşmayacakları anlamına gelir. Bu destek kredisi, sanki bir arkadaşlarından borç almış gibi faizsiz bir şekilde geri ödeme imkanı sunacak.

2 Yıl Geri Ödemesiz Dönem

Destek kredisinin bir diğer avantajı ise 2 yıl boyunca geri ödemesiz olmasıdır. Yani, kredi alan vatandaşlardan ilk 2 yıl içinde herhangi bir geri ödeme talep edilmeyecek. Bu, ek bir mali yükün altına girmemeleri anlamına gelir. Bu süre içinde vatandaşlar, finansal rahatlıkla ekonomik dengelerini sağlayabilirler.

Uzun Vadeli Geri Ödeme

Kredi alan vatandaşlar için bir başka avantaj ise 48 aya kadar vade imkanıdır. İlk 2 yıl geri ödemesiz olarak geçtikten sonra, vatandaşlar geri ödemelerini 48 ay boyunca aylık taksitler halinde yapabilecekler. Bu süre zarfında herhangi bir faiz maliyeti olmayacak. Vatandaşlar, 4 yıl boyunca faizsiz ve sabit taksitlerle kredi borçlarını geri ödeyecekler.

Aile ve Gençlik Bankası: 150.000 TL Faizsiz Destek Kredisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla verilecek olan 150.000 TL faizsiz destek kredisi, Aile ve Gençlik Bankası adında yeni bir dijital banka aracılığıyla sunulacak. Bu banka, Karadeniz doğalgazı ve Gabar petrolü gelirlerinden alınacak paylarla sermayelendirilecek. Evlenmek isteyen gençlere bu banka aracılığıyla 150.000 TL faizsiz kredi imkanı sunulacak.

 

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