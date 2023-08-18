Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! 24 ay ertelemeli 4 sene vadeli hem kızlara, hem erkeklere 75.000 TL kredi verilecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gençlerin finansal destek ve fırsatlarla donatılmasını sağlamak üzere önemli bir adım atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarına göre gençlere yönelik vergisiz telefon ve bilgisayar imkânı, genç girişimcilere iş kurma desteği ve evlenmeyi planlayan gençlere faizsiz evlilik kredisi gibi düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Talimatların Ardından Toplantılar ve Hazırlıklar

Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda ilgili tüm kurumlar, verilen talimatlar doğrultusunda çalışmalara başlamak üzere harekete geçirildi. Her bir kurum, kendi alanına yönelik düzenlemeleri ve destekleri belirlemek amacıyla raporlar hazırlayarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunma görevi üstlendi.

Gençlere Sunulacak Destekler

Toplantı sonrasında başlayan çalışmalar sonucunda, gençlere yönelik sunulacak destekler kademeli bir şekilde hayata geçirilecektir. Bu desteklerin ilki, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıdır. Bankanın kurulmasıyla birlikte gençlere faizsiz kredi imkânı sunulacak. Evlenecek gençlere özel olarak 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz kredi verilecektir. Bu kredi sayesinde evlenecek gençler, düğün alışverişlerini gerçekleştirebilecek ve 2 yıllık geri ödemesiz dönemin ardından faizsiz olarak krediyi geri ödemeye başlayacaklardır.

Başvuruların Başlaması

Eylül ayında açıklanacak olan orta vadeli program ile Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasına karar verilmesi planlanıyor. Ekim ayında ise bankanın resmi olarak faaliyete geçmesi ve başvuruların başlaması öngörülüyor. Bu süreç içerisinde evlenmeyi düşünen gençler, düğün masraflarını karşılamak ve gelecekteki maddi yüklerini hafifletmek amacıyla bu faizsiz krediden faydalanabilecekler.

Evlilik Kredisi Detayları

Evlilik kredisi programı kapsamında, hem erkeklere hem de kızlara 75 bin TL'lik ödeme yapılacaktır. Bu destek sayesinde genç çiftler, evlilik hazırlıklarını ve düğün organizasyonlarını daha rahat bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen gençlere yönelik destek programları, ülkemizin genç nüfusunun geleceğini daha güvenli ve istikrarlı hale getirme amacını taşıyor. Bu kapsamlı destekler sayesinde gençler, teknolojik ekipmanlarla donatılacak, girişimcilik ruhları desteklenecek ve evlenmeyi planlayan çiftlere maddi anlamda kolaylık sağlanacaktır.