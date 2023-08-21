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Cumhurbaşkanı Erdoğan maaş zammı az olan emekliye müjdeyi verdi! 4330 TL ek ödeme

Emeklilere yönelik beklenen ek ödeme müjdesi sonunda geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika duyurusuyla emeklilere yönelik ek ödeme imkanı sunulacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan maaş zammı az olan emekliye müjdeyi verdi! 4330 TL ek ödeme
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-08-2023 20:13

4330 TL ek ödeme! Cumhurbaşkanı Erdoğan maaş zammı az olan emekliye müjdeyi verdi- Emeklilere yönelik beklenen ek ödeme müjdesi sonunda geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika duyurusuyla emeklilere yönelik ek ödeme imkanı sunulacağı açıklandı. Özellikle maaş zammının yetersiz bulunduğu dönemde emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına çözüm olacak bu adım, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank işbirliğiyle gerçekleşecek.

Emeklilere yönelik ek ödeme imkanı, 4330 TL'ye kadar olan maaşlarda hiçbir şart aranmadan sunulacak. Bu sayede düşük maaş alan emekliler de bu ek ödeme fırsatından yararlanabilecek. 7500 TL ve üstü maaş alan tüm emekliler ise ek ödemeden hemen faydalanabilecekler. Bu ek ödeme tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olacak, böylece emeklilere ek maddi destek sağlanacak.

Emekli maaşlarındaki Temmuz ayı zammı yüzde 25 olarak açıklanmış, ancak özellikle KDV ve ÖTV artışlarının etkisiyle emeklilerin geçim sıkıntısı artmıştı. Bu noktada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gelen ek ödeme müjdesi, emeklilerin yüzünü güldürecek nitelikte.

Emekliye ek ödeme sağlayacak olan bu adımın yanı sıra kamu bankaları da emeklilere promosyon teklifleri sunmaya başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, 4330 TL ile 70000 TL arasında değişen promosyon imkanları sunuyor. Bu promosyonlardan yararlanmak için tek gereken, emeklinin maaşını 3 yıl boyunca ilgili bankada taşıması. Ek koşul ya da şart aranmaksızın, 3 yıllık maaş taahhüdü veren her emekli, bu promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Emeklilere yönelik ek ödeme ve promosyon adımları, emeklilerin maddi sıkıntılarını hafifletmeyi amaçlıyor. Özellikle düşük maaş alan emekliler için getirilen karşılıksız ek ödeme ve promosyon teklifleri, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeye yardımcı olacak.

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