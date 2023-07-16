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Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verdi! Benzin fiyatlarına müthiş zam yapıldı! Okkalı zam sonrası litre fiyatları böyle oldu

Cumhurbaşkanı Kararı ile gece yarısı akaryakıttaki ÖTV tutarları artırılmış ve bu artış benzin, motorin ve LPG fiyatlarına ciddi bir zam olarak yansımıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verdi! Benzin fiyatlarına müthiş zam yapıldı! Okkalı zam sonrası litre fiyatları böyle oldu
Yayın Tarihi : 2023-07-16 10:47

Okkalı zam sonrası litre fiyatları böyle oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verdi! Benzin fiyatlarına müthiş zam yapıldı- Son dakika haberlerine göre, Türkiye'de akaryakıt zammıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Cumhurbaşkanı Kararı ile gece yarısı akaryakıttaki ÖTV tutarları artırılmış ve bu artış benzin, motorin ve LPG fiyatlarına ciddi bir zam olarak yansımıştır.

16 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanmıştır. Karara göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,52 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,99 lira olarak belirlenmiştir.

16 Temmuz itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatları 34,01 TL ve motorin fiyatları 32,36 TL olmuştur. İstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 33,97 TL iken motorin fiyatı 32,26 TL olarak kaydedilmiştir. LPG litre fiyatı ise İstanbul'da Anadolu Yakası'nda 13,98 TL, Avrupa Yakası'nda ise 13,56 TL olarak belirlenmiştir.

Ankara'da benzin litre fiyatı 34,53 TL, motorin litre fiyatı 32,87 TL ve LPG litre fiyatı 13,99 TL olmuştur. İzmir'de ise benzin litre fiyatı 34,54 TL, motorin litre fiyatı 32,93 TL ve LPG litre fiyatı 13,99 TL olarak tespit edilmiştir.

Bu fiyatlar, akaryakıt tüketimi olan vatandaşlar ve araç sahipleri için önemli bir konudur. Güncel fiyatları takip etmek ve seyahat planları veya bütçe hesaplamaları yaparken bu bilgileri dikkate almak önemlidir.

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